Пожар в отеле "Дніпро" на Крещатике: спасатели показали кадры изнутри (видео)

Утром 5 февраля в отеле "Дніпро" на Крещатике вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 57 человек, в том числе ребенка.

О возгорании на четвертом этаже заведения в Печерском районе столицы сообщили в Киевской городской государственной администрации в 8:23.

Через пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева опубликовала фотографии, сделанные внутри отеля, где показан масштаб нанесенных огнем повреждений. Как видно на кадрах, номер, где начался пожар, выгорел практически полностью.

По информации спасателей, во время пожара из помещения эвакуировали 57 человек, в том числе одного ребенка.

Они уточнили, что возгорание произошло в номере на третьем этаже. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. В 8:40 пожар потушили.

Фото: ГСЧС

Обошлось без жертв и раненых, а причины возгорания сейчас выясняют правоохранители.

Накануне в Козятине Винницкой области сразу в нескольких домах вспыхнули пожары. Причиной стало резкое повышение давления газа в системе. В результате чрезвычайной ситуации пострадали три квартиры в центре города и частный дом.

Напомним, в конце января в Альпах сгорел один из самых дорогих отелей Куршевеля. Пожар в отеле Les Grandes Alpes произошел вечером 27 января. Утром следующего дня огонь еще тушили. На месте происшествия находилось около 60 пожарных и 50 единиц техники.

В новогоднюю ночь на швейцарском горнолыжном курорте Кранс-Монтана также произошел масштабный пожар. Тогда погибли 40 человек, половина из них — несовершеннолетние. Следователи предполагают, что причиной пожара стали фейерверки, которые подожгли отделанный поролоновой звукоизоляцией потолок.