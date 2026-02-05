Пожежа в готелі "Дніпро" на Хрещатику: рятувальники показали кадри зсередини (відео)

Уранці 5 лютого в готелі "Дніпро" на Хрещатику спалахнула пожежа. Із будівлі евакуювали 57 осіб, зокрема дитину.

Про загоряння на четвертому поверсі закладу в Печерському районі столиці повідомили в Київській міській державній адміністрації о 8:23.

Через прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва опублікувала фотографії, зроблені всередині готелю, де показано масштаб завданих вогнем ушкоджень. Як видно на кадрах, номер, де почалася пожежа, вигорів практично повністю.

За інформацією рятувальників, під час пожежі з приміщення евакуювали 57 осіб, зокрема одну дитину.

Вони уточнили, що загоряння сталося в номері на третьому поверсі. Вогонь охопив площу в 30 квадратних метрів. О 8:40 пожежу загасили.

Відео дня

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Обійшлося без жертв і поранених, а причини загоряння зараз з'ясовують правоохоронці.

Напередодні в Козятині Вінницької області одразу в кількох будинках спалахнули пожежі. Причиною стало різке підвищення тиску газу в системі. Унаслідок надзвичайної ситуації постраждали три квартири в центрі міста та приватний будинок.

Нагадаємо, наприкінці січня в Альпах згорів один із найдорожчих готелів Куршевеля. Пожежа в готелі Les Grandes Alpes сталася ввечері 27 січня. Вранці наступного дня вогонь ще гасили. На місці події перебувало близько 60 пожежників і 50 одиниць техніки.

У новорічну ніч на швейцарському гірськолижному курорті Кранс-Монтана також сталася масштабна пожежа. Тоді загинули 40 осіб, половина з них — неповнолітні. Слідчі припускають, що причиною пожежі стали феєрверки, які підпалили оброблену поролоновою звукоізоляцією стелю.