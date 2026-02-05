Как в далеком 1956 году: в Украине ожидаются новые аномальные морозы, — синоптик

В Волынской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, в частности в ближайшие выходные пройдут осадки, а в начале следующей недели будут сильные морозы. Кроме того, синоптики предупреждают о гололеде и опасных условиях на дорогах.

Об этом изданию "Телеграф" рассказала дежурный инженер-синоптик Волынского гидрометцентра Светлана Гончаренко.

По ее словам, в период с 6 по 8 февраля область будет находиться на окраине циклона, и через Волынь будут проходить атмосферные фронты. В пятницу, 6 февраля, следует ожидать преимущественно мокрого снега, местами со смешанными осадками, а уже 8 февраля он постепенно превратится в небольшой снег.

Синоптик отметила, что 7 и 8 февраля местами возможно налипание мокрого снега и появление слабой гололедицы. Ночью температура будет колебаться около от трех градусов мороза до двух тепла, днем — от нуля до пяти градусов ниже нуля.

Начиная с 9 февраля, на Волынь начнет влиять антициклон, центр которого сейчас расположен над Россией и постепенно смещается на юг, что приведет к резкому снижению температуры. В ночные часы на 9-10 февраля прогнозируется до -16...-21 градусов, а днем — от -6 до -11 градусов в понедельник и от -4 до -9 градусов во вторник.

Из-за холодных условий на дорогах сохранится гололедица, а ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. И все же по прогнозам женщины, значительных осадков не предвидится, однако водителям и пешеходам следует быть внимательными, ведь дороги станут скользкими.

Также специалист добавила, что самые сильные морозы в этот период на Волыни фиксировали в 1956 году, когда температура опускалась до -23...-26 градусов.

Стоит заметить, что синоптики предупреждают, что новая волна похолодания ожидается с 9 по 11 февраля, когда на Украину будет влиять антициклон, однако после этого ситуация постепенно улучшится. По мнению специалистов, самые сильные морозы уже остались позади, а ожидаемое снижение температуры не будет таким резким, как раньше, и продержится недолго.

Ранее руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказывал, что январь 2026 года был холоднее нормы на 3,5 градуса и вошел в тройку самых холодных за последние 30 лет. Однако уже с 5 февраля в Украине начнется постепенное потепление.

Также Фокус писал, что, по словам синоптика Наталки Диденко, начиная с 12 февраля температура снова повысится, и морозы временно отступят.