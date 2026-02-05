Як у далекому 1956 році: в Україні очікуються нові аномальні морози, — синоптикиня

У Волинській області очікується різке погіршення погодних умов, зокрема найближчими вихідними пройдуть опади, а на початку наступного тижня будуть сильні морози. Крім того, синоптики попереджають про ожеледицю та небезпечні умови на дорогах.

Про це виданню "Телеграф" розповіла черговий інженер-синоптик Волинського гідрометцентру Світлана Гончаренко.

За її словами, у період з 6 по 8 лютого область перебуватиме на окраїні циклону, і через Волинь проходитимуть атмосферні фронти. У п’ятницю, 6 лютого, слід очікувати переважно мокрого снігу, місцями зі змішаними опадами, а вже 8 лютого він поступово перетвориться на невеликий сніг.

Синоптикиня зазначила, що 7 та 8 лютого місцями можливе налипання мокрого снігу та поява слабкої ожеледиці. Вночі температура коливатиметься близько від трьох градусів морозу до двох тепла, удень – від нуля до п’яти градусів нижче нуля.

Відео дня

Починаючи з 9 лютого, на Волинь почне впливати антициклон, центр якого зараз розташований над Росією і поступово зміщується на південь, що призведе до різкого зниження температури. У нічні години на 9-10 лютого прогнозується до -16…-21 градусів, а вдень – від -6 до -11 градусів у понеділок та від -4 до -9 градусів у вівторок.

Через холодні умови на дорогах утримається ожеледиця, а вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с. Та все ж за прогнозами жінки, значних опадів не передбачається, однак водіям і пішоходам слід бути уважними, адже дороги стануть слизькими.

Також фахівчиня додала, що найсильніші морози у цей період на Волині фіксували в 1956 році, коли температура опускалася до -23…-26 градусів.

Варто зауважити, що синоптики попереджають, що нова хвиля похолодання очікується з 9 по 11 лютого, коли на Україну впливатиме антициклон, проте після цього ситуація поступово покращиться. На думку фахівців, найсильніші морози вже залишилися позаду, а очікуване зниження температури не буде таким різким, як раніше, і протримається недовго.

Раніше керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповідав, що січень 2026 року був холоднішим за норму на 3,5 градуса і увійшов до трійки найхолодніших за останні 30 років. Однак вже з 5 лютого в Україні почнеться поступове потепління.

Також Фокус писав, що, за словами синоптикині Наталки Діденко, починаючи з 12 лютого температура знову підвищиться, і морози тимчасово відступлять.