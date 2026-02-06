Должен заплатить более 2,4 млн: главе Галицкой общины выбрали сумму залога по подозрению в коррупции

6 февраля Ивано-Франковский городской суд избрал меру пресечения председателю Галицкой общины Олегу Кантору, который находится под подозрением в получении взятки за передачу коммунальной земли в аренду. Ему определили содержание под стражей до 4 апреля 2026 года с возможностью внесения залога в размере более 2,4 миллиона гривен.

По информации корреспондента "Суспільного", решение было принято 6 февраля во время заседания суда в Ивано-Франковске. Прокурор Марьян Доскоч настаивал на применении содержания под стражей или залога в сумме 2 499 328 гривен. Адвокаты обвиняемого считали ходатайство прокурора необоснованным и отмечали, что размер залога не соответствует сумме вероятной взятки. Они также выступали против ареста в качестве меры пресечения.

Во время судебного заседания Кантор сообщил, что дело имеет провокационный характер и негативно повлияло на его здоровье. Он пояснил, что планировал приобрести автомобиль для нужд Вооруженных сил Украины, однако во время обыска средства, предназначенные на эту покупку, были изъяты. Он подчеркнул, что не намерен скрываться от следствия и не допускает, чтобы его имя было запятнано такими обвинениями.

"За 25 год я лично, но не афишировал, приобрел две машины [на фронт]. И сейчас должен был приобрести третью машину, буквально со дня на день. Потом обыск был. У меня изъяли те деньги, за которые я хотел купить транспортное средство. Я от следствия скрываться не буду. Я прожил более 50 лет. Я никогда не буду свое имя чернить такими глупостями", — сказал Олег Кантор.

По данным медиагруппы GALKA.IF.UA, Кантор утверждал, что земельная операция, из-за которой его задержали, была прозрачной и соответствовала действующему законодательству. Он отмечал, что все действия на посту мэра были направлены на получение прибыли для бюджета общины и поддержку украинских военных. В результате проведенных торгов землю получил участник, который предложил самую высокую сумму, что, по словам Кантора, принесло дополнительный доход для развития общины.

Также как рассказал прокурор журналистам сегодня будут решать вопрос возможного временного отстранения Кантора от должности городского головы Галича на время расследования.

В чем подозревают Олега Кантора

Ранее в сюжете "Суспільного" говорилось, что председателю Галицкой общины Олегу Кантору на Ивано-Франковщине объявили подозрение в коррупции за получение взятки за передачу коммунальной земли в аренду. По данным правоохранителей, подозреваемый требовал деньги за предоставление в долгосрочную аренду сельскохозяйственных участков и изменение их целевого назначения под строительство завода.

Следствие сообщает, что речь шла о трех земельных участках площадью более 30 гектаров с разведанными залежами полезных ископаемых. В течение полугода Кантор получил от предпринимателя более 230 тысяч гривен, а затем вынес на сессию городского совета вопросы, которые обеспечили принятие решений об аренде и проведении электронных торгов. Для обеспечения победы нужного участника на аукционах мэр привлекал подставных лиц для создания искусственной конкуренции.

После выигрыша на одном из аукционов городской голова подписал договор аренды и обеспечил разрешение горсовета на разработку детального плана территории. Его задержали сотрудники СБУ и полиции во время получения очередной части взятки за оформление документов на изменение целевого назначения земли.

Во время обысков на работе и дома правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен в разных валютах, мобильные телефоны и документы. По словам начальника отдела Ивано-Франковской областной прокуратуры Дениса Свободы, во время обыска Кантор потерял сознание и был госпитализирован для оказания медицинской помощи. После восстановления состояния здоровья ему вручили уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что недавно суд избрал меры пресечения экс-главе Государственной пограничной службы Украины Сергею Дейнеку и бывшему начальнику отдела пограничной службы "Соломоново" Александру Марущаку по делу о взятке. В частности, они должны уплатить залог в размере 10 и 2 млн грн соответственно.

Также Фокус писал, что 23 января за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которую подозревают в предложении взятки народным депутатам, внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен.