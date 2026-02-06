Має сплатити понад 2,4 млн: голові Галицької громади обрали суму застави за підозру у корупції

6 лютого Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід голові Галицької громади Олегу Кантору, який перебуває під підозрою в отриманні хабаря за передачу комунальної землі в оренду. Йому визначили тримання під вартою до 4 квітня 2026 року з можливістю внесення застави у розмірі понад 2,4 мільйона гривень.

За інформацією кореспондента "Суспільного", рішення було ухвалене 6 лютого під час засідання суду в Івано-Франківську. Прокурор Мар’ян Доскоч наполягав на застосуванні тримання під вартою або застави у сумі 2 499 328 гривень. Адвокатки обвинуваченого вважали клопотання прокурора необґрунтованим та зазначали, що розмір застави не відповідає сумі ймовірного хабаря. Вони також виступали проти арешту як запобіжного заходу.

Під час судового засідання Кантор повідомив, що справа має провокаційний характер і негативно вплинула на його здоров’я. Він пояснив, що планував придбати автомобіль для потреб Збройних сил України, однак під час обшуку кошти, призначені на цю покупку, були вилучені. Він наголосив, що не має наміру ховатися від слідства і не допускає, щоб його ім’я було заплямоване такими звинуваченнями.

Відео дня

"За 25 рік я особисто, але не афішував, придбав дві автівки [на фронт]. І зараз мав придбати третю автівку, буквально з дня на день. Потім обшук був. В мене вилучили ті гроші, за які я хотів купити транспортний засіб. Я від слідства ховатися не буду. Я прожив більше як 50 років. Я ніколи не буду своє ім'я чорнити такими дурницями", — сказав Олег Кантор.

За даними медіагрупи GALKA.IF.UA, Кантор стверджував, що земельна операція, через яку його затримали, була прозорою і відповідала чинному законодавству. Він зазначав, що всі дії на посаді мера були спрямовані на отримання прибутку для бюджету громади та підтримку українських військових. В результаті проведених торгів землю отримав учасник, який запропонував найвищу суму, що, за словами Кантора, принесло додатковий дохід для розвитку громади.

Також як розповів прокурор журналістам сьогодні розв'язуватимуть питання можливого тимчасового відсторонення Кантора від посади міського голови Галича на час розслідування.

У чому підозрюють Олега Кантора

Раніше у сюжеті "Суспільного" йшлося, що голові Галицької громади Олегу Кантору на Івано-Франківщині оголосили підозру в корупції за отримання хабаря за передачу комунальної землі в оренду. За даними правоохоронців, підозрюваний вимагав гроші за надання у довгострокову оренду сільськогосподарських ділянок та зміну їхнього цільового призначення під будівництво заводу.

Слідство повідомляє, що йшлося про три земельні ділянки площею понад 30 гектарів з розвіданими покладами корисних копалин. Протягом пів року Кантор отримав від підприємця понад 230 тисяч гривень, а потім виніс на сесію міської ради питання, що забезпечили ухвалення рішень про оренду та проведення електронних торгів. Для забезпечення перемоги потрібного учасника на аукціонах мер залучав підставних осіб для створення штучної конкуренції.

Після виграшу на одному з аукціонів міський голова підписав договір оренди та забезпечив дозвіл міськради на розроблення детального плану території. Його затримали співробітники СБУ та поліції під час отримання чергової частини хабаря за оформлення документів на зміну цільового призначення землі.

Під час обшуків на роботі та вдома правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень у різних валютах, мобільні телефони та документи. За словами начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури Дениса Свободи, під час обшуку Кантор втратив свідомість і був госпіталізований для надання медичної допомоги. Після відновлення стану здоров’я йому вручили повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що нещодавно суд обрав запобіжні заходи ексголові Державної прикордонної служби України Сергію Дейнеку та колишньому начальнику відділу прикордонної служби "Соломоново" Олександру Марущаку у справі про хабар. Зокрема, вони мають сплатити заставу у розмірі 10 і 2 млн грн відповідно.

Також Фокус писав, що 23 січня за лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам, внесли заставу в розмірі 33 млн 280 тисяч гривень.