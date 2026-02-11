Богдан Хмельницкий: от личной трагедии к историческому триумфу

Богдан Хмельницкий пользовался впечатляющим авторитетом среди казаков, незаурядным дипломатическим талантом и абсолютными успехами на поле боя. Такого не было ни до него, ни после него в истории украинского казачества.

В январе 1648 года на Запорожскую Сечь прибыл беглец. Это был один из многочисленных казаков, пострадавших от действий польских шляхтичей. В условиях периода "Золотого покоя" — времени, когда запорожцы после серии поражений от войска Речи Посполитой подверглись существенным ограничениям своих привилегий и подвергались как системным, так и спонтанным преследованиям со стороны власти Речи Посполитой и ее отдельных представителей — трудно было кого-то удивить историей несправедливого обращения со стороны польской администрации. Похожая судьба постигла и казацкого сотника Богдана Хмельницкого, который от отчаяния отправился на Сечь, где его местные казаки избрали своим предводителем — кошевым атаманом.

Казаки в борьбе за привилегии

По состоянию на середину XVII века большинство современных украинских земель входили в состав Польского королевства, которое в свою очередь было составной частью Речи Посполитой (РП). В этой стране ведущим общественным сословием, которое было наделено гражданскими правами (привилегиями) была шляхта, то есть военные люди, которые составляли около десяти процентов населения Речи Посполитой. Также определенное влияние на управление государством имело духовенство. Именно эти сословия имели исключительную привилегию на владение основным ресурсом того времени — землей. Крестьян же, которые жили на землях шляхты заставляли отрабатывать пользование плодородными почвами бесплатным трудом на землевладельца — отбывать барщину.

В 1569 году, когда была образована Речь Посполитая, а Польское королевство захватило контроль над большинством территорий современной Украины, в нем сложилась ситуация, когда около половины населения были иноверцами. Поэтому встал вопрос имеет ли православное духовенство иметь те же права в Польше что и католическое? В дополнение к концу века сформировалось еще и новое сословие военных — это были казаки, которые защищали границы государства от татарских набегов.

Поэтому в Речи Посполитой сложилась ситуация существования нескольких сословий, претендовавших параллельно на одни и те же привилегии. При таких обстоятельствах конфликта было не избежать. В 1625 и и 1630 годах казаки нанесли поражения войскам Речи Посполитой и, как следствие, добились получения привилегий схожими с теми, что имела польская шляхта. Казацкие привилегии действовали в регионе реки Днепр, то есть на территориях современной Центральной Украины. А уже в 1632 году в Речи Посполитой было уравнено в правах православное и католическое духовенство.

Казалось бы, конфликт исчерпан. Однако уже в 1635 году путем хитростей и кулуарных интриг полякам удалось пленить казацкого предводителя Ивана Сулиму, а еще через несколько лет нанести несколько поражений подряд казакам уже на поле боя. Поэтому в 1638 году была введена "Ординация войска Запорожского" — у казаков забрали все их привилегии. Более того, теперь центр казацкой вольницы Запорожская Сечь должна была располагаться на контролируемой польской осадой территории, а само вступление в стан казачества было почти нереальной задачей.

Разгром казачества имел следствием нивелирование прав и привилегий и других общественных сословий украинцев. Так польская власть стала пренебрегать правами православного духовенства и украинских жителей городов. А крестьян постиг настоящий произвол со стороны шляхты — иногда они должны были работать на землевладельцев до шести дней в неделю, то есть все разрешенные церковью рабочие дни.

История обычного сотника

Наиболее показательной историей, иллюстрирующей ситуацию, которая сложилась на территории Украины после Ординации Войска Запорожского стала личная трагедия обычного казацкого сотника Богдана Хмельницкого.

Он воевал как казак в нескольких войнах в интересах Речи Посполитой. В битве против турок под Цицорой в 1620 году погиб его отец Михаил, а сам Хмельницкий попал в плен (через два года сбежал или был выкуплен родственниками). В 1634 году воевал против Московского царства. За проявленную храбрость даже был награжден золотой саблей польским королем Владиславом Вазой.

Но все это не спасло его от произвола польского подстаросты, управлявшего Чигирином — Даниэля Чаплинского. Сам Богдан Хмельницкий, который вместе с отцом находился в дружеских отношениях с польским гетманом Станиславом Конецпольским не придал весомого значения надлежащему юридическому оформлению своей земельной собственности. Однако когда Станислав умер, его сын уже не проявлял такой благосклонности к семье Хмельницких. Этим воспользовался упомянутый уже Чигиринский подстароста, который весной 1647 года напал на родовое имение Хмельницкого в селе Субботове. Среди причин нападения называют приверженность Чаплинского к любовнице Хмельницкого Матрене, которая имела польское происхождение. Однако возможно причиной нападения стала элементарная жадность Чаплинского, который просто решил воспользоваться слабым положением семьи Хмельницких. В принципе одно другому не мешает. Есть сведения, что при нападении был жестоко избит сын Богдана Хмельницкого Остап, который даже вскоре умер от нанесенных травм.

Все попытки Богдана добиться справедливого наказания для нападающих в польских государственных учреждениях не увенчались успехом. Не помогла даже аудиенция у самого польского короля Владислава. По легенде король по завершении встречи даже бросил фразу оскорбленному казаку; что-то вроде: "дурак, для чего же тебе сабля?".

Здесь нужно прояснить, что Речь Посполитая была по своему устройству шляхетской республикой. То есть военные (шляхта) здесь имели все гражданские права и избирали королей; обычно из какой-то иностранной монаршей династии. Шведская династия Ваза умудрилась задержаться на польском троне в течение двух поколений — отец Владислава Сигизмунд III тоже был польским королем. Они имели амбиции усилить королевскую власть, поэтому были своеобразными врагами шляхты. Поэтому оба короля благосклонно относились к казакам и украинцам в целом как естественным врагам польской шляхты. Сигизмунд существенно расширил реестр казаков и предоставил им существенные привилегии, а Владислав уравнял в правах православное население Речи Посполитой с католиками. Поэтому эта легендарная фраза короля могла быть народной интерпретацией его желания подбить казаков на новое восстание против шляхты. А возможно и своеобразным благословением Богдана Хмельницкого к решительным действиям.

Так или иначе Богдан Хмельницкий спланировал нападение казаков на польский гарнизон в городе Трахтемиров — этот город стал первым населенным пунктом, который польский король предоставил казаками в управление еще в середине XVI века, поэтому эта акция должна была быть символом казацкой борьбы.

Однако заговор разоблачили, а самого Хмельницкого заключили в темницу Чигиринского полка, которым командовал его кум Станислав Кричевский. Он поверил своему родственнику и отпустил его на поруки, чтобы Хмельницкий получил возможность объяснить свои действия командиру польской осады в Трахтемирове. Вместо этого тот отправился на Сечь.

Еще в 1638 году поляки разрушили Базавлуцкую Запорожскую Сечь и перенесли основную казацкую военную базу на Никитин рог, неподалеку от которого был размещен польский гарнизон. Это было сделано, чтобы контролировать беглецов, которые стремились попасть на Сечь. Однако контролировать всю территорию Дикого поля (серая зона между степью, где кочевали татарские орды и лесостепью, которую контролировала РП) тогда не мог никто.

Богдан Хмельницкий собрал отряд из нескольких сотен казаков и взял польский гарнизон штурмом в январе 1648 года. Затем удачно организовал оборону Сечи от попыток поляков отбиться. Вот так обычный казацкий сотник стал самым стремительным предводителем запорожских казаков. Его избрали кошевым атаманом, а сам Хмельницкий стал искать способы увеличить численность своего войска для дальнейшего противостояния карательной операции РП, которая просто непременно должна была состояться.

Нестандартные решения и неожиданные сложности

Здесь новоиспеченный гетман впервые проявил свой креатив, обратившись за помощью к крымскому хану — извечному врагу казаков. Однако Хмельницкий мыслил масштабно и нестандартно. Ведь понимал, что в безвыходной ситуации только слишком экстраординарные решения могут подарить хотя бы шанс на успех. Несколько тысяч ногайцев (кочевников, живших в степи) во главе с Тугай-беем, которых прислал хан своему новоиспеченному союзнику существенно усилили войско Хмельницкого и решили проблему нехватки в нем конницы.

Также самому гетману удалось до весны собрать несколько тысяч желающих выступить против польского произвола. Очевидно, что личная история Богдана Хмельницкого была показательной и не единичной, иначе бы ему не удалось собрать тысячи желающих рискнуть жизнью и взять в руки оружие вступив в явно неравную борьбу с мощной армией Речи Посполитой.

Однако невероятная халатность коронных гетманов, которые отправились на карательную операцию дали Хмельницкому шанс, за который он ухватился всем чем мог. Казацко-татарское войско под руководством Хмельницкого за две недели смогло дважды разгромить войска Речи Посполитой в битвах на Желтых водах и под Корсунем. Это столько раз, сколько казаки вообще побеждали поляков за всю предыдущую историю.

Интересно, что Хмельницкий сам очевидно не был готов к таким результатам и пытался договориться с поляками, правда, параллельно формируя армию и казацкое управление на огромных территориях, над которыми он получил контроль в результате военных успехов. Однако в Варшаве совсем потеряли ощущение реальности и отправили против казаков третью карательную экспедицию, которая потерпела крах в битве под Пилявцами уже осенью 1648 года.

Хмельницкий взял под контроль территории Киевского и Брацлавского воеводств на землях которых последние десятилетия действовали казацкие привилегии, а также Черниговское воеводство, которое было присоединено к Речи Посполитой лишь три десятилетия назад (кстати, в том числе и усилиями казаков под руководством Петра Сагайдачного) и где польская власть еще была слабой. Далее же он пошел на запад, где поляки веками насаждали свои порядки, превратив, в частности Львов в фактически уже польский город, отказавшийся открывать ворота перед казаками. Поняв, что его ждет дальше на западе Богдан Хмельницкий вернулся в Чигирин, который теперь стал казацкой столицей, с целью перегруппировать силы и подготовиться к более сложной компании на остальной территории бывшего древнего государства Руси-Украины.

Триумф в Киеве и первая дипломатическая неудача

В конце декабря Богдан Хмельницкий торжественно вошел в Киев, где казаки фактически провели триумфальный парад. Богдана Хмельницкого встретило духовенство (кроме митрополита Сильвестра Косива прибыл даже патриарх из Иерусалима Паисий) и элита древней столицы великой державы. Фактически Хмельницкому, который еще год назад был обреченным узником, организовали триумф уровня князя. Речь шла о возрождении Киевского государства, которое было уничтожено интригами поляков и литовцев почти за два века до того.

Далее его ждали встречи и разговоры с киевскими элитами и духовенством. Зимой 1648-1649 годов Богдан Хмельницкий переродился. Из простого мятежного казака, который стремился к мести и восстановлению прежнего статуса кво он стал лидером фактически существующего государства с амбициями восстановления древней легендарной православной супердержавы из пепла завоевателей.

Богдан Хмельницкий

Именно с такими целями Богдан Хмельницкий готовил военную кампанию 1649 года. Задачей минимум было восстановление Киевского княжеского государства в ареале проживания православного населения на территории королевства польского. Задачей же максимум было разрушение Речи Посполитой и построение на ее месте чего-то принципиально нового. И это были не просто амбиции опьяневшего от стремительных успехов бунтаря. Это была консолидированная позиция тогдашних элит крупных городов, которые казаки взяли под контроль и православного духовенства, не только украинского.

Такие новые амбиции казаков понимали и в Варшаве поэтому новый король Ян II Казимир тщательно готовил отпор казакам. На этот раз ни о какой халатности не могло быть и речи. Также понимали новые реалии и в Бахчисарае поэтому на этот раз в поход вместе с казаками отправился в Крымский хан Ислям III Герай.

Казаки с татарами осадили крепость Збараж. Оборону замка возглавлял князь Ярема Вишневецкий — представитель древней княжеской династии, который ополячился и стал одним из богатейших шляхтичей РП. На помощь ему направлялся польский король с основным войском, однако казаки перехватили его и разбили возле Зборова. По результатам этой битвы было заключено Зборовское соглашение между казаками и властями Речи Посполитой, которое в целом не полностью отразило результаты битвы.

Дело в том, что в переговоры вмешался крымский хан, которому не было выгодным заключение справедливого мира. Хану был нужен непродолжительный мир, который не удовлетворил бы ни одну из сторон, чтобы продолжать наживаться на войне между казаками и Речью Посполитой. Кроме того, хан выторговал себе у короля разрешение собирать ясырь (то есть захватывать в рабство для продажи крестьян) с земель Речи Посполитой по дороге в Крым, то есть с украинских земель.

Поэтому, получив безоговорочную победу на поле боя, Богдан Хмельницкий не получил такой же убедительный результат войны. Вместо того чтобы собрать все бывшие русские земли Польши под своей властью, он получил власть только на тех территориях, которые и так фактически контролировал, однако он не получил юридического статуса суверенного государства, что привело к серии войн в дальнейшем.

Конечно, Богдана Хмельницкого есть за что критиковать. Но его успехи и неудачи нужно сравнивать с реальными историческими аналогиями, а не идеальными конструкциями в наших мозгах. Да, он выбрал не идеального союзника. Да, он это сделал неоднократно, впоследствии выбрав в союзники еще и московского царя. Зборовское соглашение не отражало реалий поля боя и возможно в 1648 году можно было зайти дальше, чем решился Богдан Хмельницкий. И этот список можно продолжать.

Однако — что мы имели до и после него? До восстания Богдана Хмельницкого мы имели лишь две успешные сделки и многочисленные поражения казаков, которые были умелыми воинами, но никудышными политиками, из-за чего часто проливали свою кровь за чужие интересы. Он же превратил очередное восстание в поисках жалких привилегий с руки иностранного монарха в борьбу за собственное государство, которое в конце концов удалось получить.

Да, есть вопрос о легитимности казацкого государства, образованного по результатам Зборовского соглашения. Однако достоверными фактами является его самостоятельность — высшая власть на территориях, контролируемых казаками принадлежала именно казаками и их выборным органам. Также доказанным являются факты заключения международных союзов между Богданом Хмельницким от имени Войска запорожского с иностранными монархами, в частности Крымским ханом, Молдавским господарем, Московским царем, обладателем Трансильвании и шведским королем. Также имелись дипломатические отношения с другими странами, в частности Францией и Англией.

Богдан Хмельницкий пользовался впечатляющим авторитетом среди казаков, незаурядным дипломатическим талантом и абсолютными успехами на поле боя. Такого не было ни до него, ни после него в истории украинского казачества.