Записывали эфир о непогоде в Киеве: коммунальщик засыпал журналистку снегом (видео)

В Киеве во время прямого включения журналистку засыпало снегом из-за работы коммунальной техники. Инцидент произошел прямо во время записи сюжета о последствиях непогоды.

На странице в телеграм-канале "Труха. Украина" обнародовали соответствующее видео. На кадрах видно, как журналистка телеканала "Киев 24" Юлия Маховых ведет репортаж о работе коммунальных служб во время снегопада в столице. Съемка происходила 16 февраля в Шевченковском районе, где она рассказывала об уборке улиц и работе спецтехники.

В этот момент позади журналистки двигалась коммунальная техника, которая расчищала дорогу. Впоследствии, во время маневра водитель совершил поворот и выбросил значительное количество снега прямо на съемочную группу. В результате журналистку полностью засыпало снегом прямо во время эфира.

Стоит заметить, что на момент написания этой новости журналиста никак не комментировала распространенное в сети видео.

Что известно о непогоде в Киеве 16 февраля

16 февраля Киев накрыл сильный снегопад и гололед, что утром вызвало масштабные пробки и транспортный коллапс. Самая сложная ситуация была на центральных магистралях, в частности на бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейной и Голосеевском проспекте, где движение местами фактически остановилось.

Из-за скользких дорог автомобили массово буксовали и не могли разъехаться, а на склонах машины скатывались вниз и врезались друг в друга. Значительные проблемы возникли и с общественным транспортом — троллейбусы и автобусы застревали, а пассажиры помогали их толкать.

На фоне непогоды в городе выросли цены на такси, а по состоянию на утро зафиксировали по меньшей мере 87 ДТП, в том числе с пострадавшими. Коммунальные службы работали в усиленном режиме, привлекая сотни единиц техники и работников, а власти призвали жителей без необходимости не выходить из дома и не пользоваться авто.

Кроме того, в КГГА признали, что хоть коммунальные службы постоянно и осуществляют уборку и противогололедную обработку, однако полностью устранить гололед одновременно на всех участках города физически невозможно.

Также Фокус писал, что сегодня, 17 февраля, Киев продолжает страдать от последствий снегопада. В частности, из-за задержек люди не могут своевременно добраться до работы и домой — ни собственным транспортом, ни общественным. Более того, на остановках скапливаются большие толпы людей.