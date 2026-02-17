Записували ефір про негоду в Києві: комунальник засипав журналістку снігом (відео)

У Києві під час прямого включення журналістку засипало снігом через роботу комунальної техніки. Інцидент стався просто під час запису сюжету про наслідки негоди.

На сторінці в телеграм-каналі "Труха. Україна" оприлюднили відповідне відео. На кадрах видно, як журналістка телеканалу "Київ 24" Юлія Махових веде репортаж про роботу комунальних служб під час снігопаду в столиці. Зйомка відбувалася 16 лютого у Шевченківському районі, де вона розповідала про прибирання вулиць та роботу спецтехніки.

У цей момент позаду журналістки рухалася комунальна техніка,яка розчищала дорогу. Згодом, під час маневру водій здійснив поворот і викинув значну кількість снігу просто на знімальну групу. У результаті журналістку повністю засипало снігом просто під час ефіру.

Варто зауважити, що на момент написання цієї новини журналіста ніяк не коментувала поширенеу мережі відео.

Що відомо про негоду в Києві 16 лютого

16 лютого Київ накрив сильний снігопад і ожеледиця, що зранку спричинило масштабні затори та транспортний колапс. Найскладніша ситуація була на центральних магістралях, зокрема на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейній та Голосіївському проспекті, де рух місцями фактично зупинився.

Через слизькі дороги автомобілі масово буксували й не могли роз’їхатися, а на схилах машини скочувалися вниз і врізалися одна в одну. Значні проблеми виникли і з громадським транспортом — тролейбуси та автобуси застрягали, а пасажири допомагали їх штовхати.

На тлі негоди в місті зросли ціни на таксі, а станом на ранок зафіксували щонайменше 87 ДТП, зокрема з потерпілими. Комунальні служби працювали в посиленому режимі, залучивши сотні одиниць техніки та працівників, а влада закликала мешканців без нагальної потреби не виходити з дому та не користуватися авто.

Крім того, у КМДА визнали, що хоч комунальні служби постійно і здійснюють прибирання та протиожеледне оброблення, проте повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо.

Також Фокус писав, що сьогодні, 17 лютого, Київ продовжує потерпати від наслідків снігопаду. Зокрема, через затримки люди не можуть своєчасно дістатися до роботи та додому — ані власним транспортом, ані громадським. Ба більше, на зупинках накопичуються великі натовпи людей.