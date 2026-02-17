В Одессе взорвалось авто военного: СБУ задержала организатора подрыва, который является агентом РФ

В Одессе задержали мужчину, который заложил взрывчатку под автомобиль возле жилого дома в Киевском районе. По данным следствия, он действовал по указаниям российских спецслужб, а в результате подрыва пострадал владелец авто.

Об этом стало известно из публикации на официальной странице в Telegram Служба безопасности Украины. Как известно, этот инцидент произошел утром 16 февраля. По материалам дела, подозреваемый самостоятельно изготовил взрывное устройство и закрепил его под внедорожником, который стоял у подъезда многоквартирного дома. В результате взрыва владелец транспортного средства, который находился неподалеку, получил ранения.

В Одессе задержали мужчину, который заложил взрывчатку под автомобиль Фото: СБУ

Стоит заметить, что источники в правоохранительных органах рассказали изданию "Украинская правда", что пострадавший является военным пенсионером-инвалидом 2 группы.

Следствие установило, что исполнителем теракта является 33-летний безработный мужчина, который искал "подработку" в Telegram-каналах. Именно там его и завербовали представители РФ и предоставили четкие инструкции по изготовлению взрывчатки.

Все необходимые элементы он приобрел в обычных магазинах, и из них собрал самодельное устройство, а также подключил к нему мобильный телефон, который использовался для дистанционного подрыва.

Перед атакой мужчина изучил местность, определил место для закладки взрывчатки и оставил рядом замаскированный смартфон. Именно через него российская сторона контролировала ситуацию возле автомобиля и подала сигнал для взрыва.

Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили детали для изготовления взрывных устройств и телефоны, через которые он контактировал с кураторами.

Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении террористического акта по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Взрыв авто в Одессе 16 февраля — что об этом известно

Напомним, что 16 февраля утром в Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадал один человек. Мощная волна повредила не только транспортное средство, под которое заложили бомбу, но и припаркованный рядом автомобиль. По сообщению полиции, сигнал о взрыве поступил на спецлинию, пострадавшего госпитализировали, а на месте работали следователи и взрывотехники. По предварительным данным, под авто было установлено самодельное взрывное устройство без оболочки.

Кроме того, вчера, 16 февраля, Служба безопасности Украины квалифицировала событие как террористический акт и проводила масштабные следственные действия. Жители жилого дома возле которого взорвали авто рассказали, что взрыв прогремел внезапно и был настолько сильным, что в домах повылетали окна, а подъезд засыпало осколками стекла.

Стоит заметить, что в этом же районе Одессы 6 февраля во дворе жилого дома взорвался автомобиль военного, и в СБУ это событие также квалифицировали как террористический акт.