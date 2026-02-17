В Одесі вибухнуло авто військового: СБУ затримала організатора підриву, який є агентом РФ (фото)

В Одесі затримали чоловіка, який заклав вибухівку під автомобіль біля житлового будинку в Київському районі. За даними слідства, він діяв за вказівками російських спецслужб, а внаслідок підриву постраждав власник авто.

Про це стало відомо з публікації на офіційній сторінці в Telegram Служба безпеки України. Як відомо,цей інцидент стався вранці 16 лютого. За матеріалами справи, підозрюваний самостійно виготовив вибуховий пристрій і закріпив його під позашляховиком, який стояв біля під’їзду багатоквартирного будинку. Внаслідок вибуху власник транспортного засобу, який перебував неподалік, отримав поранення.

В Одесі затримали чоловіка, який заклав вибухівку під автомобіль Фото: СБУ

Варто зауважити, що джерела у правоохоронних органах розповіли виданню "Українська правда", що постраждалий є військовим пенсіонером-інвалідом 2 групи.

Слідство встановило, що виконавцем теракту є 33-річний безробітний чоловік, який шукав "підробіток" у Telegram-каналах. Саме там його й завербували представники РФ та надали чіткі інструкції щодо виготовлення вибухівки.

Відео дня

Усі необхідні елементи він придбав у звичайних магазинах, і зних зібрав саморобний пристрій, а також під’єднав до нього мобільний телефон, який використовувався для дистанційного підриву.

Перед атакою чоловік вивчив місцевість, визначив місце для закладки вибухівки та залишив поруч замаскований смартфон. Саме через нього російська сторона контролювала ситуацію біля автомобіля і подала сигнал для вибуху.

В Одесі затримали чоловіка, який заклав вибухівку під автомобіль Фото: СБУ

Під час обшуку в його помешканні правоохоронці виявили деталі для виготовлення вибухових пристроїв і телефони, через які він контактував із кураторами.

Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Вибух авто в Одесі 16 лютого — що про це відомо

Нагадаємо, що 16 лютого вранці в Київському районі Одеси стався вибух автомобіля, внаслідок якого постраждав один чоловік. Потужна хвиля пошкодила не лише транспортний засіб, під який заклали бомбу, а й припаркований поруч автомобіль. За повідомленням поліції, сигнал про вибух надійшов на спецлінію, потерпілого госпіталізували, а на місці працювали слідчі та вибухотехніки. За попередніми даними, під авто було встановлено саморобний вибуховий пристрій без оболонки.

Крім того, вчора, 16 лютого, Служба безпеки України кваліфікувала подію як терористичний акт та проводила масштабні слідчі дії. Мешканці житлового будинку біля якого підірвали авто розповіли, що вибух пролунав раптово і був настільки сильним, що в оселях повилітали вікна, а під’їзд засипало уламками скла.

Варто зауважити, що у цьому ж районі Одеси 6 лютого у дворі житлового будинку вибухнув автомобіль військового, і у СБУ цю подію також кваліфікували як терористичний акт.