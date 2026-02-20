Дело "Энигма 2.0": представитель ГУР Юсов подтвердил, что РФ пыталась его ликвидировать

Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов подтвердил, что стал одной из целей покушения, которое готовили по заказу России. Благодаря совместным действиям украинских и молдавских правоохранителей серию запланированных убийств удалось сорвать.

Как написал на своей странице в Facebook представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, его фамилия фигурировала среди потенциальных жертв в деле о подготовке ряда покушений, организованных российской стороной.

"Вы уже могли видеть новости о спецоперации украинских и молдавских правоохранителей, которые предотвратили серию убийств украинцев и не только, которые должны были быть совершены по заказу России. Среди целей российских наемников фигурирует и моя фамилия", — говорится в его заметке.

Представитель военной разведки отметил, что подобные угрозы для него не являются новостью, однако сам факт подготовки очередного покушения свидетельствует о системности действий врага.

Відео дня

Также Юсов поблагодарил украинские и молдавские правоохранительные органы и спецслужбы за профессионализм и слаженность, которые позволили вовремя обезвредить угрозу. Отдельно он отметил работу Офиса Генерального прокурора, Департамента стратегических расследований Национальной полиции, Службы безопасности Украины, сотрудников ГУР и молдавских силовиков, которые совместно сорвали планы заказчиков преступления.

"Помните, что война России против Украины — тотальная и безжалостная, она продолжается на фронте и в тылу и носит геноцидный характер, враг не признает правил. Будем бдительными и готовыми к сопротивлению всегда и при любых условиях. И продолжаем служить Украине", — написал Андий Юсов.

Что известно о спецоперации "Энигма 2.0" и покушении на Андрея Юсова

Напомним, что по данным Службы безопасности Украины, в рамках спецоперации "Энигма 2.0" совместно с молдавскими правоохранителями была ликвидирована агентурно-боевая группа России, которая планировала серию заказных убийств в Украине и Молдове. Среди потенциальных жертв были журналисты, военные Главного управления разведки, общественные активисты и государственные чиновники. В частности в Офисе генерального прокурора отметили, что среди потенциальных "жертв" был Андрей Юсов.

В общем, злоумышленники готовили различные сценарии покушений, от стрельбы "в упор" до подрыва автомобилей, получая финансирование через криптокошельки и иностранные банковские карты. В конце концов, правоохранители задержали 10 человек, изъяли у них оружие и боеприпасы. Как известно, фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

До этого издание News Maker писало, что молдавская полиция совместно с украинскими правоохранителями проводит уголовное расследование относительно подготовки покушений на нескольких общественных деятелей Украины.

ТакжеФокус писал, что в интервью французскому изданию France президент Украины Владимир Зеленский рассказал о неоднократных попытках России его ликвидировать и отметил, что уже "привык к этому"