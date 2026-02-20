Справа "Енігма 2.0": представник ГУР Юсов підтвердив, що РФ намагалась його ліквідувати

Представник воєнної розвідки України Андрій Юсов підтвердив, що став однією з цілей замаху, який готували на замовлення Росії. Завдяки спільним діям українських та молдовських правоохоронців серію запланованих убивств вдалося зірвати.

Як написав на своїй сторінці у Facebook представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, його прізвище фігурувало серед потенційних жертв у справі про підготовку низки замахів, організованих російською стороною.

"Ви вже могли бачити новини про спецоперацію українських та молдовських правоохоронців, які запобігли серії вбивств українців і не тільки, що мали бути скоєні на замовлення росії. Серед цілей російських найманців фігурує і моє прізвище", — йдеться в його дописі.

Представник воєнної розвідки зазначив, що подібні загрози для нього не є новиною, однак сам факт підготовки чергового замаху свідчить про системність дій ворога.

Також Юсов подякував українським і молдовським правоохоронним органам та спецслужбам за професіоналізм і злагодженість, що дозволили вчасно знешкодити загрозу. Окремо він відзначив роботу Офісу Генерального прокурора, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, Служби безпеки України, співробітників ГУР та молдовських силовиків, які спільно зірвали плани замовників злочину.

"Памʼятаймо, що війна росії проти України — тотальна і безжальна, вона триває на фронті й у тилу і носить геноцидний характер, ворог не визнає правил. Будьмо пильними та готовими до опору повсякчас і за будь-яких умов. І продовжуймо служити Україні", — написав Андій Юсов.

Що відомо про спецоперацію "Енігма 2.0" та замах на Андрія Юсова

Нагадаємо, що за даними Служби безпеки України, у межах спецоперації "Енігма 2.0" спільно з молдовськими правоохоронцями було ліквідовано агентурно-бойову групу Росії, яка планувала серію замовних убивств в Україні та Молдові. Серед потенційних жертв були журналісти, військові Головного управління розвідки, громадські активісти та державні посадовці. Зокрема у Офісі генерального прокурора зазначили , що серед потенційних "жертв" був Андрій Юсов.

Загалом, зловмисники готували різні сценарії замахів, від стрільби "впритул" до підриву автомобілів, отримуючи фінансування через криптогаманці та іноземні банківські картки. Зрештою, правоохоронці затримали10 осіб, вилучили у них зброю та боєприпаси. Як відомо, фігурантам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

