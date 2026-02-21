"Перестаешь быть украинцем": Ницой сделала жесткое заявление о русском языке (видео)

Именно язык является своеобразными очками, через которые человек смотрит на мир. Поэтому если украинец начинает говорить на моск***ском языке, то он перестает быть украинцем, зато начинает быть моск***м, считает детская писательница Лариса Ницой.

Оптика украинцев, которые разговаривают на русском, на события или людей, другая, чем оптика украинцев, которые разговаривают на украинском. Об этом в эфире программы "Говорить великий Львів" заявила скандальная писательница Лариса Ницой.

В качестве доказательства своей теории она привела пример, когда на открытии Олимпийских игр участников из Украины представляла россиянка, которая несла табличку с названием страны. Украинцы, которые говорят на украинском языке, указанную ситуацию считают позорной, но украинские спортсмены, которые говорят не на украинском языке, отметила писательница, не восприняли россиянку враждебно.

Відео дня

Важно

Россиянка несла плакат с надписью "Украина" на церемонии открытия Олимпийских игр, — AP (фото)

"И поэтому если мы хотим быть командой единомышленников и идти куда-то в будущее, то мы должны для начала заговорить на одном языке, на общем языке, на украинском языке", — заявила Ницой.

По ее словам, если украинцы настроят украинский взгляд на окружающий мир, только тогда у нации выработается общая линия, которая изменит общественную разбалансированность, турбулентность и амбивалентность.

"И основой этого является язык", — резюмировала писательница.

Напомним, в августе 2025 года писательница Лариса Ницой поддержала блогера Елену Мандзюк, похвалив воспитание детей, чтобы те могли "начистить морду смосковщенным детям". Она подчеркнула, что это — сигнал не для детей, а для родителей.

В феврале прошлого года Ницой оказалась в центре скандала с таксистом. Писательница заявила, что водитель отказался разговаривать с ней на украинском, а на то, что мужчина — ветеран и служил в ВСУ, она ответила, что в тылу "строят Украину, а не русский мир".