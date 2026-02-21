"Перестаєш бути українцем": Ніцой зробила жорстку заяву про російську мову (відео)

Саме мова є своєрідними окулярами, через які людина дивиться на світ. Тому якщо українець починає говорити моск***ською мовою, то він перестає бути українцем, натомість починає бути моск***м, вважає дитяча письменниця Лариса Ніцой.

Оптика українців, які розмовляють російською, на події чи людей інша ніж оптика українців, які розмовляють українською. Про це в ефірі програми "Говорить великий Львів" заявила скандальна письменниця Лариса Ніцой.

Як доказ своєї теорії вона навела приклад, коли на відкритті Олімпійських ігор учасників з України представляла росіянка, яка несла табличку з назвою країни. Українці, які розмовляють українською мовою, зазначену ситуацію вважають ганебною, але українські спортсмени, які розмовляють не українською мовою, зазначила письменниця, не сприйняли росіянку вороже.

Важливо

"І тому якщо ми хочемо бути командою однодумців і йти кудись в майбутнє, то ми повинні для початку заговорити однією мовою, спільною мовою, українською мовою", — заявила Ніцой.

За її словами, якщо українці налаштують український погляд на навколишній світ, лише тоді у нації виробиться спільна лінія, яка змінить суспільну розбалансованість, турбулентність та амбівалентність.

"І основою цього мова", — резюмувала письменниця.

Нагадаємо, у серпні 2025 року письменниця Лариса Ніцой підтримала блогерку Олену Мандзюк, похваливши виховання дітей, щоб ті могли "начистити писок змосковщеним дітям". Вона наголосила, що це — сигнал не для дітей, а для батьків.

У лютому минулого року Ніцой опинилася у центрі скандалу з таксистом. Письменниця заявила, що водій відмовився розмовляти з нею українською, а на те, що чоловік — ветеран і служив у ЗСУ, вона відповіла, що у тилу "будують Україну, а не рускій мір".