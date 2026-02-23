На Киевщине держат в гараже страуса: полиция начала проверку, владелец отреагировал (видео)

Полиция проверяет условия содержания страуса в гараже Белой Церкви после того, как к этому призвали в соцсетях зоозащитники. Владелец птицы обвиняет защитников прав животных в попытке "хайпануть" на его популярном аккаунте в TikTok.

О расследовании содержания страуса в гаражном помещении сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области. Правоохранители 23 февраля обнаружили в соцсетях публикацию зоозащитной организации, которая заявила о ненадлежащем обращении с птицей.

"В информации утверждают о возможном нарушении определенных норм и условий содержания страуса, которого неизвестный мужчина держит в гаражном помещении", — рассказали в полиции.

Факт содержания страуса в гараже зарегистрировали в едином учете заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях. Сейчас правоохранители проверяют изложенную зоозащитной организацией информацию.

Відео дня

На страуса в гараже обратили внимание зоозащитники

В полиции больше деталей не раскрывают, но общественная организация по защите прав животных URSA опубликовала фото и видео со страусом в гараже с призывом к полиции обратить внимание на содержание животного. Зоозащитники заявили о нарушении ст. 7 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения" и ст. 88-1 КУоАП — "нарушение правил содержания в неволе диких животных". Авторы сообщения отметили, что содержание страусов в неволе допускается при наличии соответствующего разрешения от органов экологии, а вольеры для этих крупных птиц должны иметь площадь не менее 12м², и высоту 3 м.

"Страус — это не "здоровая курица" и не контент для ТікТок в таком формате. В Украине страусы, хоть и являются экзотическими птицами, в контексте содержания в неволе (в частности на фермах) часто рассматриваются как дикие животные, что требует специальных условий и разрешительных документов", — написали зоозащитники.

Страус в гараже в Белой Церкви: комментарий владельца

Ролик взят из аккаунта valerich_official в сети TikTok. Автор контента записал реакцию на жалобу зоозащитников.

"Они пишут, что я издеваюсь над животным, что ненадлежащие условия содержания, на какие-то статьи опираются. Пишут, что их юристы подают заявление в полицию, чтобы забрать Мелмана", — сказал мужчина в видео.

Он обвинил зоозащитников в стремлении "хайпануть" на теме и "пропиариться" за счет аккаунта в TikTok, собирающего просмотры.

"Если бы вы хотели чем-то помочь, вы бы делали это не так, а как минимум со мной связались бы. А вы просто зашли, посмотрели, что людям интересен Мелман, и уже начинаете мутить воду. Хорошо, вопросов нет, занимайтесь, ждем полицию. Я думаю, мы как-то вырулим, никто его никуда не заберет", — сказал автор видео.

Напомним, 15 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает ужесточение правил содержания животных в Украине. Он должен привести отдельные законодательные акты в соответствие с требованиями Европейской конвенции о защите домашних животных.

В сентябре 2025 года украинцы захейтили женщин, которые арендовали гуся для фотосессии. В соцсетях обвинили их в жестоком обращении с птицей.