На Київщині тримають у гаражі страуса: поліція почала перевірку, власник відреагував (відео)

Поліція перевіряє умови утримання страуса в гаражі Білої Церкви після того, як до цього закликали в соцмережах зоозахисники. Власник птаха звинувачує захисників прав тварин у спробі "хайпанути" на його популярному акаунті в TikTok.

Про розслідування утримання страуса в гаражному приміщенні повідомив відділ комунікації поліції Київської області. Правоохоронці 23 лютого виявили в соцмережах публікацію зоозахисної організації, яка заявила про неналежне поводження з птахом.

"У інформації стверджують про можливе порушення визначених норм та умов утримання страуса, якого невідомий чоловік тримає в гаражному приміщенні", — розповіли в поліції.

Факт утримання страуса в гаражі зареєстрували в єдиному обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Наразі правоохоронці перевіряють викладену зоозахисною організацією інформацію.

На страуса в гаражі звернули увагу зоозахисники

В поліції більше деталей не розкривають, та громадська організація із захисту прав тварин URSA опублікувала фото та відео зі страусом у гаражі із закликом до поліції звернути увагу на утримання тварини. Зоозахисники заявили про порушення ст. 7 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" та ст. 88-1 КУпАП — "порушення правил утримання в неволі диких тварин". Автори допису наголосили, що утримання страусів у неволі допускається за наявності відповідного дозволу від органів екології, а вольєри для цих великих птахів мають мати площу не менше, ніж 12м², і висоту 3 м.

"Страус — це не "здорова курка" та не контент для ТіkTok у такому форматі. В Україні страуси, хоч і є екзотичними птахами, в контексті утримання в неволі (зокрема на фермах) часто розглядаються як дикі тварини, що потребує спеціальних умов та дозвільних документів", — написали зоозахисники.

Страус у гаражі в Білій Церкві: коментар власника

Ролик взято з акаунта valerich_official у мережі TikTok. Автор контенту записав реакцію на скаргу зоозахисників.

"Вони пишуть, що я знущаюся з тварини, що неналежні умови утримання, на якісь статті спираються. Пишуть, що їхні юристи подають заяву в поліцію, щоб забрати Мелмана", — сказав чоловік у відео.

Він звинуватив зоозахисників у прагненні "хайпанути" на темі та "пропіаритися" коштом акаунта в TikTok, що збирає перегляди.

"Якби ви хотіли чимось допомогти, ви б робили це не так, а як мінімум зі мною зв'язалися б. А ви просто зайшли, подивилися, що людям цікавий Мелман, і вже починаєте мутити воду. Добре, питань немає, займайтеся, чекаємо на поліцію. Я думаю, ми якось вирулимо, ніхто його нікуди не забере", — сказав автор відео.

Нагадаємо, 15 січня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає посилення правил утримання тварин в Україні. Він має привести окремі законодавчі акти у відповідність до вимог Європейської конвенції про захист домашніх тварин.

У вересні 2025 року українці захейтили жінок, які орендували гусака для фотосесії. В соцмережах звинуватили їх у жорстокому поводженні з птахом.