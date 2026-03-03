"Возле каждого из стендов": во Львове вандал разбил выставку, посвященную погибшим военным (фото)

Во Львове злоумышленник устроил погром возле мемориальной выставки, посвященной украинским военным, погибшим в результате теракта в Еленовке.

Инцидент произошел на территории музея тоталитарных режимов "Территория террора", действующего на проспекте Черновола во Львове. Об этом рассказали вечером 1 марта на Facebook-странице музея.

Происшествие случилось еще в конце февраля, 28 числа, однако о нем сообщили только теперь. Неизвестный пренебрег памятью погибших военных, устроив погром возле каждого из стендов выставки. Злоумышленник перевернул лампадки, которые были выставлены возле стендов, и нарушил порядок возле них.

"Мы, команда Музея, глубоко расстроены и возмущены этим поступком", — отметили в учреждении.

Во Львове вандал уничтожил выставку, посвященную погибшим военным

Работники музея уже передали все необходимые материалы в полицию, которая должна установить личность вандала и привлечь его к ответственности за содеянное.

Как рассказали представители "Территории террора" в комментарии для Zaxid.net, камеры наблюдения, установленные на территории, зафиксировали все, что произошло в вечер совершения инцидента. Злоумышленник был один, судя по видеозаписям. Другие обстоятельства инцидента устанавливаются, полиция пока не комментировала правонарушения.

Сама выставка была открыта к третьей годовщине теракта в Еленовке, когда в ночь с 28 на 29 июля 2022 года россияне совершили теракт в поселке, где содержались защитники "Азовстали". В результате этого были убиты по меньшей мере 53 украинских военнослужащих.

Напомним, 26 февраля пресс-служба полиции Киева сообщила, что удалось задержать мужчину, который смеялся над Народным мемориалом на Майдане.

Также в январе женщина в Ровно перевернула портреты погибших воинов, потому что они ее "раздражали": ее задержала полиция.