"Біля кожного зі стендів": у Львові вандал понищив виставку, присвячену загиблим військовим (фото)

У Львові зловмисник влаштував погром біля меморіальної виставки, присвяченої українським військовим, які загинули внаслідок теракту в Оленівці.

Інцидент стався на території музею тоталітарних режимів "Територія терору", що діє на проспекті Чорновола у Львові. Про це розповіли увечері 1 березня на Facebook-сторінці музею.

Подія трапилася ще наприкінці лютого, 28 числа, однак про неї повідомили лише тепер. Невідома особа зневажила пам'ять загиблих військових, влаштувавши погром біля кожного зі стендів виставки. Зловмисник поперевертав лампадки, що були виставлені біля стендів, та порушив порядок біля них.

"Ми, команда Музею, глибоко засмучені та обурені цим вчинком", — зазначили в установі.

У Львові вандал понищив виставку, присвячену загиблим військовим

Працівники музею вже передали усі необхідні матеріали у поліцію, яка має встановити особу вандала і притягнути його до відповідальності за скоєне.

Відео дня

Як розповіли представники "Території терору" у коментарі для Zaxid.net, камери спостереження, встановлені на території, зафіксували все, що відбулося у вечір скоєння інциденту. Зловмисник був один, судячи з відеозаписів. Інші обставини інциденту встановлюються, поліція наразі не коментувала правопорушення.

Сама виставка була відкрита до третьої річниці теракту в Оленівці, коли у ніч з 28 на 29 липня 2022 росіяни здійснили теракт у селищі, де утримувались оборонці "Азовсталі". Внаслідок цього було вбито щонайменше 53 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, 26 лютого пресслужба поліції Києва повідомила, що вдалося затримати чоловіка, який глузував з Народного меморіалу на Майдані.

Також у січні жінка у Рівному поперевертала портрети загиблих воїнів, бо вони її "дратували": її затримала поліція.