Тепло и солнечно: прогноз погоды в Украине на выходные

В субботу и воскресенье благодаря антициклону в Украине будет преобладать сухая, преимущественно солнечная погода. Ветер также должен утихнуть.

В ближайший уикенд, 7 и 8 марта, максимальная температура воздуха днем будет удивительно комфортной. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

В субботу, 7-го марта, ожидается +5...+9 градусов, на востоке +2+5, а в западных областях от +9 до +12 градусов.

В воскресенье 8-го марта температура воздуха немного повысится — на большинстве территории ожидается +5...+11 градусов, а на западе и юге вплоть до +13 градусов.

В Киеве 7-8 марта будет преобладать комфортная погода, без осадков, ветер стихнет. Завтра в столице ожидается +6 градусов, а 8-го марта температура повысится до +8 градусов.

Прогноз погоды на выходные от Украинского гидрометцентра

7 марта

Переменная облачность, без осадков. Ночью на севере и северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 0...-5 градусов, днем +3...+8, в западных областях +7+12, а на Закарпатье до +15 градусов.

8 марта

Переменная облачность, осадков не предвидится.

На севере и северо-востоке ночью на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 0...-5 градусов, днем +5...+11, в западных областях +14...+16.

Напомним, в середине марта в некоторых регионах ощутимо похолодает до -13 градусов, но начало месяца будет теплее климатической нормы.

Фокус писал, что 2 февраля харьковский сурок Тимка IV увидел свою тень, таким образом определив, когда именно в Украину придет весна.