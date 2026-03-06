Тепло та сонячно: прогноз погоди в Україні на вихідні

У суботу та неділю завдяки антициклону в Україні переважатиме суха, переважно сонячна погода. Вітер також має вщухнути.

Найближчого вікенду, 7 та 8 березня, максимальна температура повітря вдень буде напрочуд комфортною. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу, 7-го березня, очікується +5…+9 градусів, на сході +2+5, а у західних областях від +9 до +12 градусів.

У неділю 8-го березня температура повітря трохи підвищиться — на більшості території очікується +5…+11 градусів, а на заході та півдні аж до +13 градусів.

У Києві 7-8 березня переважатиме комфортна погода, без опадів, вітер стихне. Завтра у столиці очікується +6 градусів, а 8-го березня температура підвищиться до +8 градусів.

Прогноз погоди на вихідні від Українського гідрометцентра

7 березня

7 березня

Мінлива хмарність, без опадів. Вночі на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі 0…-5 градусів, вдень +3…+8, у західних областях +7+12, а на Закарпатті до +15 градусів.

8 березня

8 березня

Мінлива хмарність, опадів не передбачається.

На півночі та північному сході вночі на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі 0…-5 градусів, вдень +5…+11, у західних областях +14…+16.

Нагадаємо, у середині березня у деяких регіонах відчутно похолодає до -13 градусів, але початок місяця буде теплішим за кліматичну норму.

Фокус писав, що 2 лютого харківський бабак Тимко IV побачив свою тінь, таким чином визначивши, коли саме в Україну прийде весна.