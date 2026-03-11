В Салтовском районе Харькова ввели карантин: в чем причина
В Салтовском районе Харькова зафиксировали случай бешенства у щенка, привезенного из Днепропетровской области. Животное умерло, а на территории района ввели карантинные ограничения.
Владельцы животного, не подозревая бешенство, пытались его лечить, но оно погибло. Об этом сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.
Людям, которые контактировали с собакой, оказывают медицинскую помощь.
По информации Харьковского горсовета, 11 марта на территории Салтовского района ввели карантинные ограничения и утвердили план мероприятий для ликвидации очага бешенства. Чтобы сделать прививку от бешенства, необходимо обратиться в любую государственную участковую больницу ветеринарной медицины, а именно:
- №1 — ул. Золочевская, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;
- №2 — ул. Николая Кравченко, 19, тел.: (050) 647-83-54 и (097) 445-26-46;
- №3 — ул. Брюссельская, 1, тел.: (067) 733-99-18;
- №4 — ул. Максима Рыльского, 1, тел.: (066) 717-84-97.
Харьковский областной ЦКПХ сообщил, что за два месяца 2026 года 563 человека обратились за помощью медиков после укусов животных. В 25 случаях установили, что животные, которые напали на людей, имели бешенство.
Напомним, что в Украине с 1 марта 2026 года вступили в силу новые правила содержания домашних животных, которые значительно усиливают их защиту и повышают ответственность владельцев. Теперь запрещено постоянно держать собак на привязи без возможности выгула и свободы передвижения, а все домашние животные имеют право на надлежащий уход, питание и условия жизни.
