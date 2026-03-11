В Салтовском районе Харькова ввели карантин: в чем причина

В Салтовском районе Харькова зафиксировали случай бешенства у щенка, привезенного из Днепропетровской области. Животное умерло, а на территории района ввели карантинные ограничения.

Владельцы животного, не подозревая бешенство, пытались его лечить, но оно погибло. Об этом сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Людям, которые контактировали с собакой, оказывают медицинскую помощь.

По информации Харьковского горсовета, 11 марта на территории Салтовского района ввели карантинные ограничения и утвердили план мероприятий для ликвидации очага бешенства. Чтобы сделать прививку от бешенства, необходимо обратиться в любую государственную участковую больницу ветеринарной медицины, а именно:

№1 — ул. Золочевская, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;

№2 — ул. Николая Кравченко, 19, тел.: (050) 647-83-54 и (097) 445-26-46;

№3 — ул. Брюссельская, 1, тел.: (067) 733-99-18;

№4 — ул. Максима Рыльского, 1, тел.: (066) 717-84-97.

Харьковский областной ЦКПХ сообщил, что за два месяца 2026 года 563 человека обратились за помощью медиков после укусов животных. В 25 случаях установили, что животные, которые напали на людей, имели бешенство.

Напомним, что в Украине с 1 марта 2026 года вступили в силу новые правила содержания домашних животных, которые значительно усиливают их защиту и повышают ответственность владельцев. Теперь запрещено постоянно держать собак на привязи без возможности выгула и свободы передвижения, а все домашние животные имеют право на надлежащий уход, питание и условия жизни.

