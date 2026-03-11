У Салтівському районі Харкова ввели карантин: в чому причина

У Салтівському районі Харкова зафіксували випадок сказу у цуценяти, привезеного з Дніпропетровської області. Тварина померла, а на території району ввели карантинні обмеження.

Власники тварини, не підозрюючи сказ, намагались її лікувати, але вона загинула. Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю і профілактики хвороб.

Людям, які контактували з собакою, надають медичну допомогу.

За інформацією Харківської міськради, 11 березня на території Салтівського району ввели карантинні обмеження та затвердили план заходів для ліквідації осередку сказу. Щоб зробити щеплення від сказу, необхідно звернутися до будь-якої державної дільничної лікарні ветеринарної медицини, а саме:

№1 — вул. Золочівська, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;

№2 — вул. Миколи Кравченка, 19, тел.: (050) 647-83-54 та (097) 445-26-46;

№3 — вул. Брюссельська, 1, тел.: (067) 733-99-18;

№4 — вул. Максима Рильського, 1, тел.: (066) 717-84-97.

Відео дня

Харківський обласний ЦКПХ повідомив, що за два місяці 2026 року 563 людини звернулися по допомогу медиків після укусів тварин. У 25 випадках встановили, що тварини, які напали на людей, мали сказ.

Нагадаємо, що в Україні з 1 березня 2026 року набрали чинності нові правила утримання домашніх тварин, які значно посилюють їхній захист і підвищують відповідальність власників. Тепер заборонено постійно тримати собак на прив’язі без можливості вигулу та свободи пересування, а всі домашні тварини мають право на належний догляд, харчування та умови життя.

21 лютого 2026 року у матеріалі видання Daily Mail повідомлялося, що 56-річна жінка втратила всі кінцівки після того, як важкий сепсис різко ускладнив її стан і призвів до шести зупинок серця. Медики припускали, що небезпечна інфекція могла розвинутися через зовсім маленький поріз, який облизав її домашній улюбленець.