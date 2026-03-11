Стилисты, тарологи и астрологи должны вести соцсети на украинском, — языковой омбудсмен

Языковой омбудсмен напомнил, что предприниматели, которые продают товары или услуги через интернет и социальные сети, должны использовать украинский язык. Это касается, в частности, блогеров, психологов, стилистов, тарологов, астрологов и других специалистов, зарегистрированных как ФЛП.

В Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка в Facebook 11 марта отметили, что вопрос соблюдения языкового законодательства в интернете остается одним из самых чувствительных. По данным Секретариата, большинство обращений граждан связано с нарушениями в работе сайтов и страниц компаний в соцсетях и мессенджерах.

"Граждане жалуются на отсутствие или некорректную работу украиноязычных версий сайтов, ведение страниц в социальных сетях на русском языке (Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, YouTube), а также на автоматическую загрузку русскоязычного контента вместо украиноязычного. Так, по состоянию на 10 марта 2026 года в Секретариат Уполномоченного поступило 130 обращений о нарушениях в сфере функционирования веб-сайтов и интернет-представительств", — сообщил языковой омбудсмен.

В ведомстве напомнили, что языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. Все предприятия, организации, учреждения и физические лица-предприниматели должны предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке, в частности через интернет-магазины или каталоги. Кроме того, мобильные приложения компаний должны иметь интерфейс на украинском языке. В то же время другие языковые версии могут существовать, но они не должны содержать больше информации или быть полнее украинской.

"Блогеры, психологи, тренеры, маркетологи, стилисты, тарологи, астрологи, мастера бьюти-сферы, фотографы, дизайнеры, зарегистрированные как ФЛП, которые через свои социальные сети продают определенный товар или услугу, должны делать это на государственном языке"", — напомнил Уполномоченный.

