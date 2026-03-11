Стилісти, тарологи та астрологи повинні вести соцмережі українською, — мовний омбудсмен

Мовний омбудсмен нагадав, що підприємці, які продають товари або послуги через інтернет і соціальні мережі, повинні використовувати українську мову. Це стосується, зокрема, блогерів, психологів, стилістів, тарологів, астрологів та інших фахівців, зареєстрованих як ФОП.

У Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови у Facebook 11 березня зазначили, що питання дотримання мовного законодавства в інтернеті залишається одним із найчутливіших. За даними Секретаріату, більшість звернень громадян пов’язана з порушеннями у роботі сайтів і сторінок компаній у соцмережах та месенджерах.

"Громадяни скаржаться на відсутність або некоректну роботу україномовних версій сайтів, ведення сторінок у соціальних мережах російською мовою (Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, YouTube), а також на автоматичне завантаження російськомовного контенту замість українськомовного. Так, станом на 10 березня 2026 року до Секретаріату Уповноваженого надійшло 130 звернень щодо порушень у сфері функціонування вебсайтів та інтернет-представництв", — повідомив мовний омбудсмен.

У відомстві нагадали, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Усі підприємства, організації, установи та фізичні особи-підприємці повинні надавати інформацію про товари та послуги українською мовою, зокрема через інтернет-магазини або каталоги. Крім того, мобільні застосунки компаній повинні мати інтерфейс українською мовою. Водночас інші мовні версії можуть існувати, але вони не повинні містити більше інформації або бути повнішими за українську.

"Блогери, психологи, тренери, маркетологи, стилісти, тарологи, астрологи, майстри б’юті-сфери, фотографи, дизайнери, зареєстровані як ФОП, які через свої соціальні мережі продають певний товар чи послугу, мають робити це державною мовою"", — нагадав Уповноважений.

