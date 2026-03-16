Задержание топ-чиновников СБУ: в Службе раскрыли детали операции по "самоочищению" (фото)

Служба безопасности Украины подтвердила задержание своих высокопоставленных сотрудников ведомства в двух областях.

Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений СБУ, пытавшихся наладить противоправную схему в Ровенской области, говорится в пресс-релизе СБУ.

Как установило следствие, организаторы преступной схемы, используя посредника в качестве своего доверенного лица, требовали $620 тысяч от руководителя компании-монополиста в сфере янтарного бизнеса.

За эту сумму фигуранты обещали бизнесмену закрыть уголовное производство, начатое в отношении его компании раньше, не привлекать к уголовной ответственности виновных, вместо этого – обвинение подставных лиц и не создавать искусственных препятствий при добыче янтаря на территории области.

В СБУ подчеркнули, что задержание прошло в рамках работы по самоочищению ведомства.

По словам и.о. главы Службы Евгения Хмары, в СБУ продолжают искоренять какие-либо коррупционные проявления, а участников "схем" – регулярно привлекать к ответственности. "Сегодняшнее задержание это только подтверждает. Коррупция недопустима, а во время войны равна государственной измене. И каждый, кто будет к ней причастен, получит по заслугам", – подчеркнул он.

Должностные лица и посредники задержаны при получении $250 тысяч как части неправомерной выгоды за фальсификацию уголовного производства и $22 100 за содействие в добыче янтаря. Во время обыска у них изъяли смартфоны с доказательствами.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Обыски проходят в служебных кабинетах ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, УСБУ в Ровенской области, а также по местам жительства фигурантов.

Подозреваемым грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Имен задержанных в СБУ не озвучивают, однако "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о заместителе начальника УСБУ в Ровенской области Игоре Брике и заместителе начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Олеге Токарчуке.

Блогер Игорь Лаченков пишет, что третьего фигуранта зовут Андреем Авдиевским, которого он называет посредником и "кассиром" схемы.

Также он пишет, что, кроме $620 тысяч, которые фигурируют в расследовании, ежедневная дань с каждой работающей помпы "за спокойную работу" составляла $400 в сутки.

Информацию о задержанных подтвердил и Сергей Стерненко.

Напомним, СБУ выявила "крота", который готовил удар по Билецкому.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила 13 схем уклонения от мобилизации.