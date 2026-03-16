Затримання топ-посадовців СБУ: у Службі розкрили деталі операції із "самоочищення" (фото)

Служба безпеки України підтвердила затримання своїх високопоставлених співробітників у двох областях.

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника і двох заступників начальників обласних управлінь СБУ, які намагалися налагодити протиправну схему на Рівненщині, ідеться у прес-релізі СБУ.

Як встановило слідство, організатори злочинної схеми, використовуючи посередника як свою довірену особу, вимагали $620 тисяч від керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу.

За цю суму фігуранти обіцяли бізнесменові закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше, не притягувати до кримінальної відповідальності винних, натомість — звинувачувати підставних осіб і не створювати штучних перешкод при видобутку бурштину на території області.

У СБУ підкреслили, що затримання відбулося в рамках роботи із самоочищення відомства.

За словами в.о. голови Служби Євгена Хмари, в СБУ продовжують викорінювати будь-які корупційні прояви, а учасників "схем" — регулярно притягати до відповідальності.

"Сьогоднішнє затримання це тільки підтверджує. Корупція неприпустима, а під час війни дорівнює державній зраді. І кожен, хто буде до неї причетний, отримає по заслугах", — підкреслив він.

Посадовців і посередників затримано під час одержання $250 тисяч як частини неправомірної вигоди за фальсифікацію кримінального провадження та $22 100 — за сприяння у видобутку бурштину. Під час обшуку у них вилучили смартфони з доказами.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Обшуки проходять у службових кабінетах ГУ СБУ в Києві та Київській області, УСБУ в Рівненській області, а також за місцями проживання фігурантів.

Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Імен затриманих у СБУ не озвучують, проте "Українська правда" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про заступника начальника УСБУ в Рівненській області Ігоря Бріка та заступника начальника ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Олега Токарчука.

Блогер Ігор Лаченков пише, що третього фігуранта звуть Андрієм Авдієвським, якого він називає посередником і "касиром" схеми.

Також він пише, що, крім $620 тисяч, які фігурують у розслідуванні, щоденна данина з кожної помпи, що працює, "за спокійну роботу" становила $400 на добу.

Інформацію про затриманих підтвердив і Сергій Стерненко.

