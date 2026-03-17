Генерал из США получил сотрясение мозга после литра выпитой в Киеве чачи и терял секретные документы (фото)

Американский генерал Антонио Агуто, отвечавший за координацию поддержки Украины, во время визита в Киев получил сотрясение мозга после того, как выпил на вечеринке литр чачи. В другой раз он умудрился забыть в поезде конфиденциальные документы.

Генеральный инспектор Министерства обороны обнародовал отчет, в котором развернуты события апреля и мая 2024 года, когда генерал Антонио Агуто был командующим Группы поддержки безопасности Украины в Висбадене (SAG-U), которая координировала обучение и обеспечение ВСУ. Об этом сообщает "Общественное".

Расследование осуществлялось по материалам анонимных сообщений очевидцев. Оно содержит информацию о "токсичной" атмосфере в штабе SAG-U, а также подробности визита генерала Агуто в украинскую столицу в 2024 году.

Согласно данным отчета, 13 мая во время девятидневного визита он посетил вечеринку в Киеве, где выпил две бутылки грузинской чачи объемом по 500 миллилитров, из-за чего оказался в состоянии алкогольного опьянения. После этого Агуто упал и ударился головой.

На следующий день после этого инцидента у него был заметен след на лбу, полученный от падения. Также генерал вел себя вяло и "не был самим собой", хотя 14 мая он должен был встретиться с тогдашним государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

У Агуто была возможность отменить официальную встречу, однако он отказался. По дороге в посольство он снова упал, на этот раз стукнувшись челюстью об асфальт и порвав пиджак. К Блинкену он пришел "расхристанным" и "не при себе", говорится в отчете. Поведение генерала во время встречи было странным, из-за чего его отправили в медицинское учреждение, в котором и было обнаружено сотрясение мозга.

Скриншот | данные отчета о визите генерала из США Антонио Агуто в Киев

Расследователи пришли к выводу, что упал Агуто именно из-за алкогольного опьянения. Генерал не учел возможных последствий от чрезмерного увлечения чачей и не имел соответствующего разрешения на употребление алкогольных напитков в таких дозах.

Как генерал из США потерял секретные материалы

Отчет содержит данные о другом инциденте, связанном с визитом генерала в Украину. 4 апреля 2024 года, когда Агуто ехал на чартерном поезде в Германию, возвращаясь после поездки в Украину. С собой он имел комплект секретных карт, помещенных в цилиндрическую тубу.

Очевидец рассказал, что один из офицеров занес эту тубу в поезд. Однако никто не видел, как ее оттуда забирали. Как выяснилось, исчезновение конфиденциальных данных генерал Агуто заметил только когда вернулся в штаб в Висбадене. Карты не исчезли: документы были найдены и переданы через представителей посольства США в Украине.

На обвинения генерал ответил следствию, что берет на себя ответственность за временную потерю карт. Однако при этом подчеркнул, что якобы он не был ответственным за их перенос на поезд и оттуда.

В отчете также содержатся обвинения, что Агуто "унижал" персонал и формировал "токсичную" среду в штабе.

В конце концов, в августе 2024 года генерал отдал командование Группой поддержки безопасности Украины. Через некоторое время военный вообще подался в отставку.

