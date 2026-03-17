Генерал зі США отримав струс мозку після літра випитої у Києві чачі і губив секретні документи (фото)

Американський генерал Антоніо Агуто, що відповідав за координацію підтримки України, під час візиту до Києва отримав струс мозку після того, як випив на вечірці літр чачі. Іншого разу він примудрився забути у поїзді конфіденційні документи.

Генеральний інспектор Міністерства оборони оприлюднив звіт, у якому розгорнуто події квітня та травня 2024 року, коли генерал Антоніо Агуто був командувачем Групи підтримки безпеки України у Вісбадені (SAG-U), що координувала навчання і забезпечення ЗСУ. Про це повідомляє "Громадське".

Розслідування здійснювалося за матеріалами анонімних повідомлень очевидців. Воно містить інформацію про "токсичну" атмосферу у штабі SAG-U, а також подробиці візиту генерала Агуто до української столиці у 2024 році.

Відповідно до даних звіту, 13 травня під час дев’ятиденного візиту він відвідав вечірку у Києві, де випив дві пляшки грузинської чачі об'ємом по 500 мілілітрів, через що опинився у стані алкогольного сп'яніння. Після цього Агуто впав та вдарився головою.

Наступного дня після цього інциденту у нього був помітний слід на лобі, отриманий від падіння. Також генерал поводився мляво та "не був самим собою", хоча 14 травня він мав зустрітися з тодішнім державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

В Агуто була змога скасувати офіційну зустріч, проте він відмовився. Дорогою до посольства він знову упав, цього разу стукнувшись щелепою об асфальт та порвавши піджак. До Блінкена він прийшов "розхристаним" та "не при собі", йдеться у звіті. Поведінка генерала під час зустрічі була дивною, через що його відправили у медичний заклад, в якому і було виявлено струс мозку.

Скриншот | дані звіту про візит генерала зі США Антоніо Агуто до Києва

Розслідувачі дійшли до висновку, що впав Агуто саме через алкогольне сп'яніння. Генерал не врахував можливих наслідків від надмірного захоплення чачею та не мав відповідного дозволу на вживання алкогольних напоїв у таких дозах.

Як генерал зі США загубив секретні матеріали

Звіт містить дані про інший інцидент, пов'язаний з візитом генерала до України. 4 квітня 2024 року, коли Агуто їхав на чартерному поїзді до Німеччини, повертаючись після поїздки в Україну. З собою він мав комплект секретних карт, поміщених у циліндричну тубу.

Очевидець розповів, що один із офіцерів заніс цю тубу у поїзд. Проте ніхто не бачив, як її звідти забирали. Як з'ясувалося, зникнення конфіденційних даних генерал Агуто помітив лише коли повернувся до штабу у Вісбадені. Карти не зникли: документи було знайдено і передано через представників посольства США в Україні.

На звинувачення генерал відповів слідству, що бере на себе відповідальність за тимчасову втрату карт. Однак при цьому наголосив, що нібито він не був відповідальним за їхнє перенесення на поїзд і звідти.

У звіті також містяться звинувачення, що Агуто "принижував" персонал і формував "токсичне" середовище у штабі.

Зрештою, у серпні 2024 року генерал віддав командування Групою підтримки безпеки України. Через деякий час військовий взагалі подався у відставку.

Нагадаємо, 12 березня у CNN розповіли, як у США за загадкових обставин зник генерал, який "забагато знав" про НЛО.

Раніше Фокус розповідав, що відомо про роботу структур NSATU і JATEC, які підтримують Україну.