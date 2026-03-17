Драка Даниила Колесника с представителем ТЦК: суд изменил меру пресечения футболисту (видео)

Апелляционный суд Киева пересмотрел решение о мере пресечения в уголовном производстве в отношении Даниила Колесника. Ночной домашний арест отменен, зато к нему применена более мягкая мера.

Как говорится в публикации адвокатского объединения "Barristers" в Facebook, которое осуществляет защиту Даниила Колесника по делу об инциденте, связанного с событием с участием представителя ТЦК, апелляционная инстанция удовлетворила жалобу стороны защиты и пересмотрела ранее избранную меру пресечения.

В сообщении отмечается, что суд пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований для дальнейшего применения ночного домашнего ареста и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде личного обязательства. При рассмотрении апелляции коллегия судей исследовала материалы дела, оценила доводы сторон и дала правовую оценку обстоятельствам инцидента.

Отдельно сторона защиты отмечает, что во время судебного заседания был рассмотрен фактический ход событий и позиции участников конфликта. По результатам рассмотрения, суд апелляционной инстанции признал целесообразным применение менее строгой меры пресечения.

В видеообращении адвокат также сообщила о детальном изучении судом обстоятельств происшествия и призвала к обеспечению объективного расследования. Она обратилась к отдельным представителям профессионального сообщества с призывом воздерживаться от поспешных выводов, а также выразила мнение о необходимости контроля за ходом расследования. Кроме того, в обращении прозвучало предложение участникам инцидента урегулировать ситуацию и завершить конфликт конструктивным способом.

Сторона защиты называет принятое решение важным в рамках производства и подчеркивает необходимость соблюдения принципов объективности и беспристрастности при дальнейшем расследовании дела.

"Мы приветствуем данное решение суда как законное, обоснованное и справедливое, соответствующее принципам верховенства права и обеспечивающее баланс между интересами следствия и правами человека. В связи с повышенным общественным резонансом дела, сторона защиты обращается к представителям средств массовой информации, профессионального сообщества и общественности с просьбой соблюдать принципы объективности и воздерживаться от преждевременных оценок", — говорится в заметке "Barristers".

Напомним, что в феврале 24-летний футболист ФК "Колос" Даниил Колесник оказался в центре скандала после появления в соцсетях видео, на котором он ударил военнослужащего ТЦК. Впоследствии запись была удалена, а профиль спортсмена в Instagram стал непубличным после распространения инцидента в сети.

Впоследствии, Даниила Колесника задержали правоохранители. По данным следствия, во время проверки военно-учетных документов футболист вступил в конфликт с военным ТЦК, который находился при исполнении служебных обязанностей. В ходе стычки мужчина ударил военнослужащего кулаком в лицо.

Также Фокус писал, что 21 февраля адвокаты футболиста Даниила Колесника подали апелляционную жалобу на ночной домашний арест. Более того, в заявлении Даниила Колесника говорится, что в результате инцидента он также получил телесные повреждения.