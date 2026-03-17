Бійка Данила Колесника із представником ТЦК: суд змінив запобіжний захід футболісту (відео)

Апеляційний суд Києва переглянув рішення щодо запобіжного заходу у кримінальному провадженні стосовно Данила Колесника. Нічний домашній арешт скасовано, натомість до нього застосовано більш м’який захід.

Як йдеться у публікації адвокатського об’єднання "Barristers" у Facebook, яке здійснює захист Данила Колесника у справі щодо інциденту, пов’язаного з подією за участю представника ТЦК, апеляційна інстанція задовольнила скаргу сторони захисту та переглянула раніше обраний запобіжний захід.

У повідомленні зазначається, що суд дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для подальшого застосування нічного домашнього арешту та обрав щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Під час розгляду апеляції колегія суддів дослідила матеріали справи, оцінила доводи сторін та надала правову оцінку обставинам інциденту.

Окремо сторона захисту наголошує, що під час судового засідання було розглянуто фактичний перебіг подій та позиції учасників конфлікту. За результатами розгляду, суд апеляційної інстанції визнав доцільним застосування менш суворого запобіжного заходу.

У відеозверненні адвокатка також повідомила про детальне вивчення судом обставин події та закликала до забезпечення об’єктивного розслідування. Вона звернулася до окремих представників професійної спільноти із закликом утримуватися від поспішних висновків, а також висловила думку щодо необхідності контролю за ходом розслідування. Крім того, у зверненні пролунала пропозиція учасникам інциденту врегулювати ситуацію та завершити конфлікт у конструктивний спосіб.

Сторона захисту називає ухвалене рішення важливим у межах провадження та наголошує на необхідності дотримання принципів об’єктивності й неупередженості під час подальшого розслідування справи.

"Ми вітаємо дане рішення суду як законне, обґрунтоване та справедливе, що відповідає принципам верховенства права та забезпечує баланс між інтересами слідства і правами людини.У зв’язку з підвищеним суспільним резонансом справи, сторона захисту звертається до представників засобів масової інформації, професійної спільноти та громадськості з проханням дотримуватися принципів об’єктивності та утримуватися від передчасних оцінок", — йдеться в дописі "Barristers".

Нагадаємо, що у лютому 24-річний футболіст ФК "Колос" Данило Колесник опинився у центрі скандалу після появи в соцмережах відео, на якому він вдарив військовослужбовця ТЦК. Згодом запис було видалено, а профіль спортсмена в Instagram став непублічним після поширення інциденту в мережі.

Згодом, Данила Колесника затримали правоохоронці. За даними слідства, під час перевірки військово-облікових документів футболіст вступив у конфлікт із військовим ТЦК, який перебував при виконанні службових обов’язків. У ході сутички чоловік ударив військовослужбовця кулаком в обличчя.

Також Фокус писав, що 21 лютого адвокати футболіста Данила Колесника подали апеляційну скаргу на нічний домашній арешт. Ба більше, у заяві Данила Колесника йдеться, що внаслідок інциденту вні також отримав тілесні ушкодження.