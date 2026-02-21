Отримав тілесні ушкодження: футболіст Колесник оскаржив запобіжний захід після сутички з ТЦК

Адвокати футболіста Данила Колесника подали апеляційну скаргу на нічний домашній арешт. Запобіжний захід, вважають захисники спортсмена, "надмірний" та "необґрунтований".

Конфлікт, який стався між гравцем ФК "Колос" та представником територіального центру комплектації та соцпідтримки, мав імпульсивний характер. Про це йдеться у заяві Данила Колесника, яку оприлюднили у адвокатському об'єднанні "Barristers".

Втручання у дії ТЦК, як наголошується у заяві, було продиктоване виключно "громадянською позицією та небайдужістю до ситуації".

Унаслідок інциденту футболісту було завдано тілесних ушкоджень, що було зафіксовано та підтверджено належним чином, а відповідна заява була направлена до правоохоронних органів, йдеться у дописі адвокатів.

Довідка з амбулаторії Фото: з відкритих джерел

Сам Данило Колесник не виключає можливості примирення сторін у правовому порядку, якщо це відповідатиме інтересам справедливості та законності.

"Вважаю своє звільнення з футбольного клубу передчасним та таким, що потребує належної правової оцінки", — наголосив спортсмен, пояснивши, що планує звернутися до компетентних органів державної влади, зокрема до Міністерства молоді та спорту Україниє

Допис адвокатського об"єднання Barristers Фото: скріншот

У адвокатському об'єднанні також повідомили, що подана апеляційна скарга на рішення щодо обрання їхнього підзахисному запобіжного заходу. Мотивами, зокрема, стали обставини "надмірності та необґрунтованості".

Конфлікт між футболістом та військовим ТЦК

Інцидент за участю Данила Колесника та військового ТЦК стався у селі Святопетрівське Бучанського району. Відео конфлікту опублікував футболіст, але потім його видалив та зробив сторінку закритою.

Пізніше президент ФК "Колос" Андрій Засуха засудив дії футболіста та повідомив, що його відрахували з команди.

Натомість українські футболісти Артем Мілевський та Олександр Алієв висловили підтримку Данилу Колеснику.

Наступного дня Колесника затримали. Футболісту загрожує до 5 років ув'язнення. Суд обрав запобіжний захід – Данило Колесник отримав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.