Получил телесные повреждения: футболист Колесник обжаловал меру пресечения после стычки с ТЦК

Адвокаты футболиста Даниила Колесника подали апелляционную жалобу на ночной домашний арест. Мера пресечения, считают защитники спортсмена, "чрезмерная" и "необоснованная".

Конфликт, который произошел между игроком ФК "Колос" и представителем территориального центра комплектации и соцподдержки, имел импульсивный характер. Об этом говорится в заявлении Даниила Колесника, которое обнародовали в адвокатском объединении "Barristers".

Вмешательство в действия ТЦК, как отмечается в заявлении, было продиктовано исключительно "гражданской позицией и неравнодушием к ситуации".

В результате инцидента футболисту были нанесены телесные повреждения, что было зафиксировано и подтверждено должным образом, а соответствующее заявление было направлено в правоохранительные органы, говорится в заметке адвокатов.

Сам Даниил Колесник не исключает возможности примирения сторон в правовом порядке, если это будет отвечать интересам справедливости и законности.

"Считаю свое увольнение из футбольного клуба преждевременным и требующим надлежащей правовой оценки", — отметил спортсмен, пояснив, что планирует обратиться в компетентные органы государственной власти, в частности в Министерство молодежи и спорта Украины

В адвокатском объединении также сообщили, что подана апелляционная жалоба на решение об избрании их подзащитному меры пресечения. Мотивами, в частности, стали обстоятельства "чрезмерности и необоснованности".

Конфликт между футболистом и военным ТЦК

Инцидент с участием Даниила Колесника и военного ТЦК произошел в селе Святопетровское Бучанского района. Видео конфликта опубликовал футболист, но потом его удалил и сделал страницу закрытой.

Позже президент ФК "Колос" Андрей Засуха осудил действия футболиста и сообщил, что его отчислили из команды.

Зато украинские футболисты Артем Милевский и Александр Алиев выразили поддержку Даниилу Колеснику.

На следующий день Колесника задержали. Футболисту грозит до 5 лет заключения. Суд избрал меру пресечения — Даниил Колесник получил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.