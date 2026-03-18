В Киеве построят новый мост: где будет находиться и кто заплатит за него

В Киеве появится новый мост — его построят в Оболонском районе на улице Приречной. Это будет пешеходный парковый мост через существующую заводь.

Планируется, что строительство моста будет осуществлено за средства мэрии города Вильнюс и Фонда развития сотрудничества и гуманитарной помощи Литовской Республики. Об этом сообщили в КГГА.

Проект будет реализован в рамках партнерства Киева и Вильнюса.

Мост будет возведен по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. Он будет символизировать партнерство двух столиц и поддержку Литвой Украины во время полномасштабной войны.

Мост короля Миндаугаса в Вильнюсе Фото: Википедия

Парковый мост станет частью обновления юго-западной части парка на улице Приречной. При подготовке концепции изменений провели три этапа открытых общественных консультаций с жителями, отметили в КГГА.

"Мост реализуется за грантовые средства литовской стороны. Для киевлян это прежде всего создание еще одного комфортного пространства для прогулок и отдыха. Во время войны такие места имеют особое значение — они помогают людям восстанавливаться эмоционально и поддерживать психологическую устойчивость. Кроме того, благоустройство территории сразу предусматривает принципы безбарьерности, чтобы пространство было доступным для всех", — добавил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Напомним, ранее глава столичной Деснянской РГА Максим Бахматов опубликовал фотографию с правилом пересечения моста Патона. Он напомнил, что мост Патона находится в аварийном состоянии с 2015 года.

Ранее Фокус рассказывал о том, как в соцсетях в мае 2025 года публиковали видео с моста Патона, с которого во время проезда техники осыпаются камни. Инцидент вызвал беспокойство относительно состояния одного из старейших мостов столицы и его безопасности для движения.

Впоследствии стало известно об аварийном состоянии моста Патона. Исследования показали, что коррозионные процессы на сооружении становятся все более непредсказуемыми, а остаточный ресурс конструкции "оценивается как нулевой".