У Києві збудують новий міст: де знаходитиметься та хто заплатить за нього

У Києві з'явиться новий міст — його збудують в Оболонському районі на вулиці Прирічній. Це буде пішохідний парковий міст через існуючу заводь.

Планується, що будівництво моста буде здійснено за кошти мерії міста Вільнюс та Фонду розвитку співробітництва і гуманітарної допомоги Литовської Республіки. Про це повідомили в КМДА.

Проєкт буде реалізовано в межах партнерства Києва та Вільнюса.

Міст буде зведено за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Він символізуватиме партнерство двох столиць та підтримку Литвою України під час повномасштабної війни.

Міст короля Міндаугаса у Вільнюсі Фото: Вікіпедія

Парковий міст стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній. Під час підготовки концепції змін провели три етапи відкритих громадських консультацій з мешканцями, наголосили в КМДА.

"Міст реалізується за грантові кошти литовської сторони. Для киян це передусім створення ще одного комфортного простору для прогулянок і відпочинку. Під час війни такі місця мають особливе значення – вони допомагають людям відновлюватися емоційно та підтримувати психологічну стійкість. Крім того, благоустрій території одразу передбачає принципи безбар’єрності, щоб простір був доступним для всіх", — додав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

