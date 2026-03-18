На Черниговщине местные хотели разобрать и слить горючее со сбитого российского БпЛА

На Черниговщине в Корюковском районе после того, как украинские военные сбили вражеский беспилотник, местные хотели разобрать БпЛА на запчасти, а также слить из него горючее.

Об этом опасном инциденте сообщил начальник Корюковского РВА Павел Мирошниченко.

Также чиновник отметил, что приближаться к сбитым дронам или касаться их категорически запрещено, ведь они могут быть взрывоопасными.

"Такая беспечность может стоить жизни", — написал он в своем сообщении.

Напомним, что РФ 16 марта атаковала Киев ударными беспилотниками и ракетами. В нескольких районах было зафиксировано падение обломков. В частности, обломки "Шахеда" упали вблизи монумента на Майдане Независимости в самом центре Киева.

17 марта обломки ударного российского дрона "Шахед" нашли в поле возле села Тудора, района Штефан-Водэ, Молдова, примерно в 500 метрах от линии границы с Украиной. Соответствующие кадры, среди которых видно уцелевшую боевую часть, опубликовало МИД Молдовы.

Также Фокус писал о начинке российских "Шахедов". Боец противовоздушной обороны Денис "Пудж" рассказал, что российская армия сознательно меняет конструкцию "Шахедов" для максимального поражения людей. В частности наполняет их гвоздями, — чтобы усилить поражение и увеличить количество жертв. Такие дроны представляют смертельную угрозу не только во время попадания, но и после сбивания, потому что их обломки могут детонировать с отложенным эффектом.