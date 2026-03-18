На Чернігівщині місцеві хотіли розібрати та злити пальне зі збитого російського БпЛА

На Чернігівщині у Корюківському районі після того, як українські військові збили ворожий безпілотник, місцеві хотіли розібрати БпЛА на запчастини, а також злити з нього пальне.

Про цей небезпечний інцидент повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.

Також посадовець наголосив, що наближатися до збитих дронів або торкатися їх категорично заборонено, адже вони можуть бути вибухонебезпечними.

"Така безпечність може коштувати життя", — написав він у своєму повідомленні.

Нагадаємо, що РФ 16 березня атакувала Київ ударними безпілотниками та ракетами. У декількох районах було зафіксовано падіння уламків. Зокрема, уламки "Шахеда" впали поблизу монументу на Майдані Незалежності в самому центрі Києва.

17 березня уламки ударного російського дрона "Шахед" знайшли в полі біля села Тудора, району Штефан-Воде, Молдова, приблизно за 500 метрів від лінії кордону з Україною. Відповідні кадри, серед яких видно вцілілу бойову частину, опублікувало МЗС Молдови.

Також Фокус писав про начинку російських "Шахедів". Боєць протиповітряної оборони Денис "Пудж" розповів, що російська армія свідомо змінює конструкцію "Шахедів" для максимального ураження людей. Зокрема наповнює їх цвяхами, — щоб посилити ураження та збільшити кількість жертв. Такі дрони становлять смертельну загрозу не лише під час влучання, а й після збиття, бо їх уламки можуть детонувати з відкладеним ефектом.