Не забыть перевести часы: в ночь 29 марта Украина перейдет на летнее время

Переход состоится в три часа ночи по киевскому времени. Именно тогда часовую стрелку необходимо перевести на один час вперед: на 4:00.

В Украине перевод часов на летнее и зимнее время сейчас регулируется постановлением Кабинета Министров. Эта традиция сохраняется, поскольку законопроект об отмене сезонного перевода не был подписан. Фокус узнал, что нужно сделать.

Согласно традиционному графику:

Летнее время начинается в последнее воскресенье марта, когда стрелки переводят на час вперед.

Зимнее время начинается в последнее воскресенье октября, когда стрелки переводят на час назад.

Итак, в 2026 году переход на летнее время состоится 29 марта 2026 года в 3:00 по местному времени.

Различные гаджеты автоматически будут показывать новое время. А вот механические часы придется настраивать вручную.

Перевод часов на зимнее и летнее время — что известно

Перевод часов на территории Украины на зимнее и летнее время длится уже более четырех десятилетий. Впервые сезонный перевод часов для украинцев состоялся в 1981 году, когда это ввели в СССР.

В независимой Украине летнее и зимнее время унифицировали в 1990-х годах, приняв постановление Кабинета министров № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

В июле 2024 года Верховная Рада приняла закон, которым отменила сезонный перевод времени, оставив в Украине только зимнее время. Соответствующую законодательную инициативу поддержал 261 народный депутат. Нардепы отмечали, что ежегодный перевод часов имеет ряд негативных последствий и является причиной существенного ухудшения состояния здоровья граждан в период адаптации к летнему и зимнему времени.

В августе 2024 года закон направили на подпись Владимиру Зеленскому, однако президент его не подписал.

Напомним, Фокус писал о том, как Верховная Рада отменяла переход на летнее и зимнее время.

Также исследователи выяснили, какой эффект создает перевод часов на организм человека.