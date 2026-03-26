Не забути перевести годинники: у ніч 29 березня Україна перейде на літній час

Перехід відбудеться о третій годині ночі за київським часом. Саме тоді годинникову стрілку необхідно перевести на одну годину вперед: на 4:00.

В Україні переведення годинників на літній та зимовий час наразі регулюється постановою Кабінету Міністрів. Ця традиція зберігається, оскільки законопроєкт про скасування сезонного переведення не було підписано. Фокус дізнався, що треба зробити.

Згідно з традиційним графіком:

Літній час починається останньої неділі березня, коли стрілки переводять на годину вперед.

Зимовий час починається останньої неділі жовтня, коли стрілки переводять на годину назад.

Отже, у 2026 році перехід на літній час відбудеться 29 березня 2026 року о 3:00 за місцевим часом.

Різноманітні гаджети автоматично показуватимуть новий час. А от механічні годинники доведеться налаштовувати вручну.

Переведення годинників на зимовий і літній час – що відомо

Переведення годинників на території України на зимовий і літній час триває вже понад чотири десятиліття. Вперше сезонне переведення годинників для українців відбулося у 1981 році, коли це запровадили в СРСР.

У незалежній Україні літній і зимовий час уніфікували у 1990-х роках, ухваливши постанову Кабінету міністрів № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, яким скасувала сезонне переведення часу, залишивши в Україні лише зимовий час. Відповідну законодавчу ініціативу підтримав 261 народний депутат. Нардепи наголошували на тому, що щорічне переведення годинників має низку негативних наслідків та є причиною суттєвого погіршення стану здоров’я громадян у період адаптації до літнього та зимового часу.

У серпні 2024 року закон направили на підпис Володимиру Зеленському, однак президент його не підписав.

