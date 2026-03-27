"О спасении России": в Украине продается книга с молитвами за РФ

В Украине продается книга "Полный православный молитвослов на всякую потребу", в котором есть молитвы за Россию и "русский народ". При этом в нем нет ни одного слова об Украине.

Этот молитвенник до сих пор продается в Почаеве и даже в Киеве. Об этом рассказал священник Иван Дутка в своем Facebook.

Он добавил фотографии из книги. Там говорится, что она была издана Почаевской Лаврой, по благословению Почаевского митрополита Владимира.

"2018 год. Война с московитами продолжается уже четыре года, с 2014 года, а здесь предлагают молиться о спасении державы российской, каяться за убийство царской семьи и отдавать жизнь за веру, царя и атечество. Ни слова об Украине, ни одного слова на украинском языке. Никто ни за что до сих пор не ответил, ни не покаялся", — написал он.

При этом на сайте "Почаевская книга" можно до сих пор приобрести эту книгу за 250 гривен.

Также можно приобрести эту книгу на сайте "Церковная лавка".

Напомним, ранее Киевскую митрополию Украинской Православной Церкви признали аффилированной с РПЦ — иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.

Фокус сообщал, что российская сторона на переговорах в дальнейшем будет продолжать настаивать на необходимости отмены закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", которым запрещена деятельность УПЦ МП в Украине.

Напомним, что патриарх РПЦ Кирилл (в миру — Владимир Гундяев) ранее советовал священникам отправляться на войну в Украину, а обычным гражданам рекомендовал собирать средства для финансирования военной кампании.