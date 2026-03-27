"О спасении России": в Україні продається книга з молитвами за РФ

В Україні продається книга "Повний православний молитослов на всякую потребу", у якому є молитви за Росію та "руській народ". При цьому в ньому немає жодного слова про Україну.

Цей молитовник досі продається у Почаєві та навіть у Києві. Про це розповів священник Іван Дутка у своєму Facebook.

Він додав фотографії з книги. Там йедться, що вона була видана Почаївською Лаврою, за благословенням Почаївського митрополита Володимира.

"2018 рік. Війна з московитами триває вже чотири роки, з 2014 року, а тут пропонують молитися о спасєнії дєржави російской, каятися за убієніє царской сємьї і віддавати жизнь за вєру, царя і атєчєство. Жодного слова про Україну, жодного слова українською мовою. Ніхто ні за що досі не відповів, ані не покаявся", — написав він.

При цьому на сайті "Почаївська книга" можна досі придбати цю книгу за 250 гривень.

Також можна придбати цю книгу на сайті "Церковна лавка".

Нагадаємо, раніше Київську митрополію Української Православної Церкви визнали афілійованою з РПЦ — іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Фокус повідомляв, що російська сторона на перемовинах надалі продовжуватиме наполягати на необхідності скасування закону "Про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій", яким заборонена діяльність УПЦ МП в Україні.

Нагадаємо, що патріарх РПЦ Кирило (у світі — Володимир Гундяєв) раніше радив священникам вирушати на війну в Україні, а звичайним громадянам рекомендував збирати кошти для фінансування військової кампанії.