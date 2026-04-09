В Киеве незаконно присвоили и продали квартиру легендарного хирурга Шалимова

Квартиру на Оболони, где ранее проживал академик Александр Шалимов, незаконно присвоили и переоформили, после чего продали.

Мужчине, завладевшему квартирой знаменитого хирурга, а затем продавшему ее, уже сообщили о подозрении. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем, заявили в Офисе генерального прокурора. В качестве меры пресечения фигуранту избрали содержание под стражей.

Эту квартиру академик получил от города. Когда Александра Шалимова не стало в феврале 2006 года, там проживала его жена, а затем — ее родственница. При этом право собственности на жилье оформлено не было.

"Воспользовавшись этим, были подделаны документы о якобы инвестировании в квартиру еще на этапе строительства. На их основании летом 2024 подозреваемый из-за частного нотариуса зарегистрировал право собственности на себя, а уже на следующий день продал жилье. В дальнейшем квартиру перепродали еще раз – юридическому лицу", — рассказали в ОГП.

Відео дня

По оценкам экспертов квартира стоит более 4,8 млн грн. Сейчас она под арестом.

Александр Шалимов: что о нем известно

Александра Шалимов — украинский хирург и ученый, врач с мировым именем.

Он прошел путь от врача районной больницы до директора созданного им Института хирургии и трансплантологии Академии медицинских наук Украины. Ученый внес весомый вклад в развитие науки, стал одним из основателей отечественной хирургии.

Уникальные разработки и изобретения, передовые методы лечения, предложенные Шалимовым, подтверждены 112 авторскими свидетельствами и патентами. Он является автором 870 научных трудов.

За 60 лет работы он провел более 40 тысяч операций. Шалимов первым провел успешную пересадку поджелудочной железы больному диабетом, разработал и внедрил новые методы операций при онкологических заболеваниях, органов пищеварения, сердца, сосудов. Под его руководством была проведена первая в Украине операция по пересадке сердца.

Ему предлагали головокружительные предложения возглавить клиники в Европе, Америке, но он отказывался. Он оперировал до 80-ти лет. В одном из интервью ученый дал рецепт своей удивительно плодотворной работы: "Я вставал каждый день в начале шестого, умывался, брился и два часа — до восьми — сидел и читал. В восемь шел на работу, принимал больных, оперировал, а когда выпадало время — в библиотеке читал все, что там есть по болезням, которые я сегодня увидел впервые. Так я совершенствовался".

Александр Шалимов — человек планеты 1998 года по признанию ЮНЕСКО, академик НАН и АМН Украины, нью-йоркской и немецкой академий наук, Герой Украины.

День памяти Александра Шалимова отмечают 28 февраля, в день его смерти.

Напомним, врачи Института им.Шалимова впервые в Украине выполнили трансплантацию легких от живого донора.

