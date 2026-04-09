У Києві незаконно привласнили і продали квартиру легендарного хірурга Шалімова

Квартиру на Оболоні, де раніше проживав академік Олександр Шалімов, незаконно привласнили і переоформили, після чого продали.

Чоловікові, який заволодів квартирою знаменитого хірурга, а потім продав її, вже повідомили про підозру. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, заявили в Офісі генерального прокурора. Як запобіжний захід фігуранту обрали тримання під вартою.

Цю квартиру академік отримав від міста. Коли Олександра Шалімова не стало в лютому 2006 року, там проживала його дружина, а потім — її родичка. При цьому право власності на житло оформлено не було.

"Скориставшись цим, було підроблено документи про нібито інвестування у квартиру ще на етапі будівництва. На їх підставі влітку 2024 року підозрюваний через приватного нотаріуса зареєстрував право власності на себе, а вже наступного дня продав житло. Надалі квартиру перепродали ще раз — юридичній особі", — розповіли в ОГП.

За оцінками експертів квартира коштує понад 4,8 млн грн. Зараз вона під арештом.

Олександр Шалімов: що про нього відомо

Олександра Шалімов — український хірург і вчений, лікар зі світовим ім'ям.

Він пройшов шлях від лікаря районної лікарні до директора створеного ним Інституту хірургії та трансплантології Академії медичних наук України. Вчений зробив вагомий внесок у розвиток науки, став одним із засновників вітчизняної хірургії.

Унікальні розробки та винаходи, передові методи лікування, запропоновані Шалімовим, підтверджені 112 авторськими свідоцтвами та патентами. Він є автором 870 наукових праць.

За 60 років роботи він провів понад 40 тисяч операцій. Шалімов першим провів успішну пересадку підшлункової залози хворому на діабет, розробив і впровадив нові методи операцій при онкологічних захворюваннях, органів травлення, серця, судин. Під його керівництвом було проведено першу в Україні операцію з пересадки серця.

Йому пропонували запаморочливі пропозиції очолити клініки в Європі, Америці, але він відмовлявся. Він оперував до 80-ти років. В одному з інтерв'ю вчений дав рецепт своєї напрочуд плідної роботи: "Я вставав щодня на початку шостої, вмивався, голився і дві години — до восьмої — сидів і читав. О восьмій ішов на роботу, приймав хворих, оперував, а коли випадав час — у бібліотеці читав усе, що там є по хворобах, які я сьогодні побачив уперше. Так я вдосконалювався".

Олександр Шалімов — людина планети 1998 року за визнанням ЮНЕСКО, академік НАН і АМН України, нью-йоркської та німецької академій наук, Герой України.

День пам'яті Олександра Шалімова відзначають 28 лютого, у день його смерті.

Нагадаємо, лікарі Інституту ім.Шалімова вперше в Україні виконали трансплантацію легень від живого донора.

Також повідомлялося, що вагітна дружина нардепа від "Слуги народу" показала, що залишилося від їхньої квартири в Києві.