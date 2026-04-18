Погибло два человека, а среди раненых есть ребенок: Кличко раскрыл последствия теракта в Киеве

В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и раненые. Правоохранители проводят спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины, который, по предварительным данным, забаррикадировался в супермаркете.

Как сообщил на своей странице в Telegram мэр столицы Виталий Кличко, среди пострадавших есть ребенок, которого медики транспортируют в больницу. По имеющейся информации, инцидент произошел 18 апреля — неизвестный открыл огонь по людям на улице в Голосеевском районе. Взрослым раненым оказывают помощь непосредственно на месте происшествия. В то же время продолжается спецоперация по задержанию стрелка, который сейчас находится в помещении супермаркета. По предварительным данным, выстрелы раздаются и внутри здания.

В результате стрельбы, по предварительной информации, погиб по меньшей мере один человек, также есть раненые. Точное количество пострадавших сейчас устанавливается.

На место происшествия оперативно направили наряды полиции и бойцов спецподразделения КОРД. Правоохранители продолжают работать на месте инцидента, информация уточняется и обновляется.

Кроме того, около 18:00 городской голова сообщил, что, по информации медицинских служб, в Голосеевском районе подтверждена гибель двух человек.

"В больницы столицы госпитализировали пятерых раненых в результате стрельбы на улице. Среди них — один ребенок. А также охранник супермаркета, куда ворвался и где сейчас находится стрелок. Операция по его задержанию продолжается", — написал он.

Напомним, что 18 апреля в Киеве неизвестный открыл стрельбу, в частности по полицейским из автоматического оружия, в результате чего, по данным полиции, есть погибший и раненые. Правоохранители начали спецоперацию по задержанию нападавшего, который, по предварительной информации, забаррикадировался в магазине и взял заложников.

Впоследствии стало известно, что в Киеве в Голосеевском районе произошел сильный пожар. Местные Telegram-каналы сообщают, что причиной могла стать взрывчатка, которую мог взорвать человек, который перед этим устроил стрельбу.

Кроме того, Фокус писал, что бойцы спецподразделения КОРД начали штурм супермаркета "Велмарт" в Киеве, где мужчина удерживал заложников. Перед этим с ним пытались вести переговоры.