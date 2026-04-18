Загинуло двоє людей, а серед поранених є дитина: Кличко розкрив наслідки теракту в Києві

У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої є загиблі та поранені. Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який, за попередніми даними, забарикадувався в супермаркеті.

Як повідомив на своїй сторінці в Telegram мер столиці Віталій Кличко, серед постраждалих є дитина, яку медики транспортують до лікарні. За наявною інформацією, інцидент стався 18 квітня — невідомий відкрив вогонь по людях на вулиці в Голосіївському районі. Дорослим пораненим надають допомогу безпосередньо на місці події. Водночас триває спецоперація із затримання стрільця, який наразі перебуває в приміщенні супермаркету. За попередніми даними, постріли лунають і всередині будівлі.

Унаслідок стрілянини, за попередньою інформацією, загинула щонайменше одна людина, також є поранені. Точна кількість постраждалих наразі встановлюється.

На місце події оперативно скерували наряди поліції та бійців спецпідрозділу КОРД. Правоохоронці продовжують працювати на місці інциденту, інформація уточнюється та оновлюється.

Крім того, близько 18:00 міський голова повідомив, що, за інформацією медичних служб, у Голосіївському районі підтверджено загибель двох людей.

"У лікарні столиці госпіталізували пʼятьох поранених в результаті стрілянини на вулиці. Серед них — одна дитина. А також охоронець супермаркету, куди увірвався та де зараз перебуває стрілок. Операція з його затримання триває", — написав він.

Нагадаємо, що 18 квітня в Києві невідомий відкрив стрілянину, зокрема по поліцейських з автоматичної зброї, унаслідок чого, за даними поліції, є загиблий і поранені. Правоохоронці розпочали спецоперацію із затримання нападника, який, за попередньою інформацією, забарикадувався в магазині та взяв заручників.

Згодом стало відомо, що у Києві в Голосіївському районі сталася сильна пожежа. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що причиною могла стати вибухівка, яку міг підірвати чоловік, що перед цим влаштував стрілянину.

Крім того, Фокус писав, що бійці спецпідрозділу КОРД розпочали штурм супермаркету "Велмарт" у Києві, де чоловік утримував заручників. Перед цим з ним намагалися вести перемовини.