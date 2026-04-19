Бегство полицейских во время стрельбы в Киеве: военные отреагировали на отставку Жукова

Генерал полиции Евгений Жуков с позывным "Маршал" подал в отставку с должности начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины после стрельбы в Киеве. В то же время ряд украинских военных стали на его защиту.

Евгений Жуков принял решение подать рапорт на увольнение на фоне скандала с патрульными полицейскими, которые оставили ребенка в опасности во время стрельбы в Киеве 18 апреля. Фокус собрал реакции украинских военных на отставку "Маршала".

Генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины Дмитрий Марченко выразил поддержку Жукову, отметив, что его поступок является примером офицерской чести и совести. Он также подчеркнул, что подчиненные Жукова совершили недопустимую ошибку.

"Надеюсь что этот одиночный позорный поступок не даст развалиться тому крепкому и сильному коллективу который, ты друг, создал с нуля!" — написал Марченко.

Командир 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась добавил, что за время службы Жуков не попал ни в один коррупционный скандал, а в случае конфликтов всегда готов к прямому диалогу. Кроме того, "Маршал" лично участвовал в войне, в частности в защите Донецкого аэропорта во времена АТО.

"Жуков не святой, очевидно есть десятки ошибок, эмоций, неправильных решений. Но это руководитель системы "патруля", который в пределах возможного держит вменяемые внутренние моральные правила и заботится о репутации полицейских, чрезвычайно активно способствует поддержке военных подразделений", — отметил Карась.

Евгений Жуков

Ветеран и советник по вопросам ветеранской политики начальника Киевской областной военной администрации (КОВА) Павел Якимчук считает отставку Жукова достойным поступком, однако не поддерживает это решение. Он призвал руководство Национальной полиции Украины не подписывать рапорт.

"Маршал" наверное самый толковый, самый принципиальный и самый адекватный коп из всех, с которыми мне довелось общаться. Я знаю, как он болел за свою работу! Я знаю каких усилий это стоило! Я знаю как он относился к подчиненным!", — заявил Якимчук.

Военнослужащий Главного управления разведки Министерства обороны Украины Иван Пилипчук под псевдонимом "Железняк" назвал отставку Жукова эмоциональным и непрофессиональным решением. Он также указал на позорность поведения полицейских, которые бросили ребенка во время стрельбы.

"Кстати. Спасибо Жукову что он на пресс-конференции выступает не в бронежилете как господин министр", — добавил "Железняк".

Против отставки Жукова также высказался автор Telegram-канала "Николаевский Ванек". Он подчеркнул, что категорически не поддерживает отставку "Маршала".

"Лучшего руководителя патрульной полиции в этой стране не будет. Точка", — сказано в публикации.

Напомним, во время стрельбы в Киеве двое полицейских сбежали, услышав выстрелы и оставив гражданское лицо без помощи.

Фокус также сообщал, что по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции было начато уголовное производство.