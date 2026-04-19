Втеча поліцейських під час стрілянини у Києві: військові відреагували на відставку Жукова

Генерал поліції Євген Жуков з позивним "Маршал" подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України після стрілянини у Києві. Водночас низка українських військових стали на його захист.

Євген Жуков ухвалив рішення подати рапорт на звільнення на тлі скандалу з патрульними поліцейськими, які залишили дитину у небезпеці під час стрілянини у Києві 18 квітня. Фокус зібрав реакції українських військових на відставку "Маршала".

Генерал-майор запасу Збройних Сил України Дмитро Марченко висловив підтримку Жукову, зазначивши, що його вчинок є прикладом офіцерської честі та совісті. Він також наголосив, що підлеглі Жукова зробили неприпустиму помилку.

"Сподіваюсь що цей поодинокий ганебний вчинок не дасть розвалитися тому міцному і сильному колективу який, ти друже, створив із нуля!" — написав Марченко.

Командир 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась додав, що за час служби Жуков не потрапив у жоден корупційний скандал, а у випадку конфліктів завжди готовий до прямого діалогу. Окрім того, "Маршал" особисто брав участь у війні, зокрема у захисті Донецького аеропорту за часів АТО.

"Жуков не святий, очевидно є десятки хиб, емоцій, неправильних рішень. Але це керівник системи "патруля", який в межах можливого тримає притомні внутрішні моральні правила та дбає про репутацію поліцейських, надзвичайно активно сприяє підтримці військових підрозділів", — наголосив Карась.

Ветеран та радник з питань ветеранської політики начальника Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Павло Якімчук вважає відставку Жукова гідним вчинком, однак не підтримує це рішення. Він закликав керівництво Національної поліції України не підписувати рапорт.

"Маршал" напевно найтолковіший, найпринциповіший і найадекватніший коп з усіх, з якими мені довелось спілкуватись. Я знаю як він вболівав за свою роботу! Я знаю яких зусиль це коштувало! Я знаю як він відносився до підлеглих!", — заявив Якімчук.

Військовослужбовець Головного управління розвідки Міністерства оборони України Іван Пилипчук на псевдо "Залізняк" назвав відставку Жукова емоційним та не професійним рішенням. Він також вказав на ганебність поведінки поліцейських, які покинули дитину під час стрілянини.

"Доречі. Дякую Жукову що він на пресконференції виступає не в бронежилеті як пан міністр", — додав "Залізняк".

Проти відставки Жукова також висловився автор Telegram-каналу "Николаевский Ванек". Він наголосив, що категорично не підтримує відставку "Маршала".

"Кращого керівника патрульної поліції в цій країні не буде. Крапка", — сказано в публікації.

Нагадаємо, під час стрілянини у Києві двоє поліцейських втекли, почувши постріли й залишивши цивільну особу без допомоги.

Фокус також повідомляв, що за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції було розпочато кримінальне провадження.