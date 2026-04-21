В Днепре пьяный мужчина вызвал скорую, а когда та прибыла — выстрелил в медика

В Днепре парамедик бригады скорой оказался под огнем мужчины, который сам же и вызвал эту скорую. Мужчина был нетрезв, когда вызвал скорую.

При себе он имел пистолет, а также кухонный нож. Об инциденте сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, нетрезвый мужчина требовал, чтобы медики госпитализировали его на Игрень (там находится Днепровская областная психиатрическая больница — ред.). А когда услышал отказ, то начал стрелять.

В результате стрельбы парамедики не пострадали.

Сам парамедик рассказал, что причиной вызова мужчина назвал то, что употребляет алкоголь и думает о суициде. Когда медики прибыли, то он сразу начал требовать госпитализации в психбольницу, а также отметил, что неоднократно проходил лечение там.

Судя по видео, мужчину позже задержала полиция.

Лукашук отметил, что на фоне теракта в Киеве поднялся вопрос о легализации оружия, однако он выступает против.

"Общество пятый год живет в стрессе полномасштабной войны. Травмированное, истощенное, агрессивное. Усталость, эмоциональные срывы, нестабильные состояния. Это обыденность скорой и приемных покоев. Свободный доступ к оружию даст больше бытовых трагедий. Случай с парамедиком — напоминание, чем это заканчивается. Мужчина, который сам вызвал скорую, стрелял в того, кто приехал его же спасать", — написал глава облсовета.

После теракта в Киеве в МВД заявили, что готовы начать широкое обсуждение возможных изменений, которые могут касаться разрешения на использование короткоствольного оружия гражданами.

Напомним, что на фоне недавней трагедии в Киеве в Украине с новой силой развернулась политическая дискуссия о праве гражданских на владение оружием. В частности, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко высказал мнение, что подобного инцидента можно было бы избежать, если бы граждане имели право на оружие и могли защищать себя. В то же время его коллеги по парламенту — Даниил Гетманцев и Максим Бужанский — резко не согласились с такой позицией. Они предположили, что в случае наличия оружия среди гражданского населения количество жертв в подобных ситуациях могло бы быть значительно больше.

На следующий день министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что гражданским гражданам следует предоставить возможность защищать свою жизнь и здоровье с применением огнестрельного оружия, в том числе короткоствольного. Он также напомнил, что украинцы уже имели подобный опыт в начале полномасштабного вторжения, когда гражданам выдавали оружие для участия в национальном сопротивлении.