У Дніпрі п'яний чоловік викликав швидку, а коли та прибула — вистрілив у медика

У Дніпрі парамедик бригади швидкої опинився під вогнем чоловіка, який сам же і викликав цю швидку. Чоловік був нетверезим, коли викликав швидку.

При собі він мав пістолет, а також кухонний ніж. Про інцидент повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, нетверезий чоловік вимагав, аби медики госпіталізували його на Ігрень (там знаходиться Дніпровська обласна психіатрична лікарня — ред.). А коли почув відмову, то почав стріляти.

Внаслідок стрілянини парамедики не постраждали.

Сам парамедик розповів, що причиною виклику чоловік назвав те, що вживає алкоголь та думає про суїцид. Коли медики прибули, то він одразу почав вимагати госпіталізації до психлікарні, а також зазначив, що неодноразово проходив лікування там.

Судячи з відео, чоловіка пізніше затримала поліція.

Лукашук зазначив, що на фоні теракта в Києві піднялося питання щодо легалізації зброї, однак він виступає проти.

"Суспільство п’ятий рік живе у стресі повномасштабної війни. Травмоване, виснажене, агресивне. Втома, емоційні зриви, нестабільні стани. Це буденність швидкої і прийомних покоїв. Вільний доступ до зброї дасть більше побутових трагедій. Випадок з парамедиком — нагадування, чим це закінчується. Чоловік, який сам викликав швидку, стріляв у того, хто приїхав його ж рятувати", — написав голова облради.

Після теракту в Києві у МВС заявили, що готові розпочати широке обговорення можливих змін, які можуть стосуватися дозволу на використання короткоствольної зброї громадянами.

Нагадаємо, що на тлі нещодавньої трагедії в Києві в Україні з новою силою розгорнулася політична дискусія щодо права цивільних на володіння зброєю. Зокрема, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко висловив думку, що подібного інциденту можна було б уникнути, якби громадяни мали право на зброю та могли захищати себе. Водночас його колеги по парламенту — Данило Гетманцев та Максим Бужанський — різко не погодилися з такою позицією. Вони припустили, що у разі наявності зброї серед цивільного населення кількість жертв у подібних ситуаціях могла б бути значно більшою.

Наступного дня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що цивільним громадянам варто надати можливість захищати своє життя і здоров’я із застосуванням вогнепальної зброї, зокрема короткоствольної. Він також нагадав, що українці вже мали подібний досвід на початку повномасштабного вторгнення, коли громадянам видавали зброю для участі в національному спротиві.