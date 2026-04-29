С начала 2026 года за коррупцию задержали 26 военных ГПСУ и 69 гражданских, — Демченко

В Государственной пограничной службе с начала 2026 года задержали 95 человек по делам о коррупции, среди них 26 военнослужащих и 69 гражданских. По решениям судов 53 фигуранта уже привлечены к уголовной ответственности.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в интервью изданию "Укринформ".

Он отметил, что ведомство самостоятельно выявляет нарушения через подразделения внутренней и собственной безопасности, которые контролируют деятельность персонала и реагируют на противоправные действия.

По его словам, только за три месяца этого года в Единый реестр досудебных расследований внесли около 600 уголовных производств. Они охватывают не только коррупцию, но и другие преступления, в частности государственную измену, шпионаж и незаконную переправку людей через границу.

"Часть из них касается именно коррупционных проявлений", — пояснил Демченко.

Відео дня

Отдельно пограничники фиксируют попытки подкупа. С начала года задокументировано 50 таких случаев на общую сумму 7,5 млн грн. Для сравнения, в 2025 году было 95 попыток на 8,5 млн грн, тогда же задержали 33 военных и 62 гражданских, а 76 лицам объявили подозрения.

В ГПСУ отмечают, что проверки касаются и новых кандидатов на службу, чтобы предотвратить попадание в подразделения людей с причастностью к правонарушениям.

В 2025 году журналисты сообщали о проверках закарпатских таможенников Василия Пупены и Павла Лайоша из-за подозрений в возможном незаконном обогащении и оформлении инвалидности для получения пенсий. По данным расследования, ГБР проводило обыски и проверяло их имущество из-за несоответствия активов задекларированным доходам.

Напомним, после назначения нового руководителя государственной таможни планируют масштабную реформу: в течение 18 месяцев все работники должны пройти проверку, переаттестацию и конкурсный отбор. Как заявил член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов, это предусматривает полную "перезагрузку" службы — будут оценивать квалификацию работников, а тех, кто откажется от прохождения конкурса, будут увольнять.